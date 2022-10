Hoa hậu Hòa bình vẫn có phần thi áo tắm

TPO - Mr. Nawat - chủ tịch của Miss Grand International - nói cuộc thi Miss Grand International 2022 tổ chức ở Indonesia vẫn sẽ có phần thi Best in Swimsuit.

Hiện tại, thí sinh của các quốc gia đã có mặt ở Bali, Indonesia để tham dự cuộc thi Miss Grand International 2022. Cuộc thi năm nay có 72 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Thái Lan là Engfa Waraha tới Indonesia vào sáng 4/10. Chủ tịch Miss Grand International - Mr. Nawat đã ra sân bay để tiễn cô.

Khi tiễn Engfa Waraha ở sân bay, Mr. Nawat cũng tiết lộ thông tin phần thi áo tắm - Best in Swimsuit vẫn được tổ chức và phát sóng trên toàn cầu, tuy nhiên phần thi này không phát sóng tại Indonesia để tôn trọng truyền thống văn hóa và tín ngưỡng ở quốc gia này.

Thông tin này đã gây ra những phản ứng trái chiều. Phần đông khán giả thích thú vì phần thi áo tắm vốn được coi là "đặc sản" của Miss Grand International với những màn trình diễn nóng bỏng vẫn được tổ chức.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc phát sóng phần thi áo tắm trên toàn cầu mà không phát sóng ở Indonesia trong khi đây là quốc gia đăng cai là không thể hiện sự tôn trọng với nước chủ nhà.

Trước đó khi Miss Grand International được công bố tổ chức ở Indonesia, các fan sắc đẹp đã lo ngại phần thi áo tắm bị hủy bỏ bởi các cơ quan văn hóa của Indonesia thường kiểm soát gắt gao những yếu tố bị cho là hở hang, phản cảm.

Ngay sau đó, Mr. Ivan Gunawan - giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss Grand Indonesia và cũng là đại diện của quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2022 đã xác nhận phần thi áo tắm sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó các thí sinh trình diễn Trang phục thể thao để tôn trọng tín ngưỡng và truyền thống địa phương.

Phần thi áo tắm - Best in Swimsuit được xác nhận tổ chức lại, nhiều khả năng trong đêm chung kết phần thi bikini được thay thế hoặc lược bỏ do phát sóng trên truyền hình.

Trước đó, đài truyền hình quốc gia Indonesia từng nhiều lần gây tranh cãi khi làm mờ những bộ trang phục gợi cảm khi phát sóng đêm chung kết của các cuộc thi hoa hậu.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, cuộc thi Miss Grand International được tổ chức tại 2 thành phố lớn ở Indonesia là Bali và Jakarta. Ngoài phần thi áo tắm, cuộc thi có các phần thi trình diễn trang phục truyền thống của Indonesia và trình diễn trang phục dân tộc.

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 dự kiến diễn ra vào 25/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sentul (Sentul International Convention Center - SICC), Tây Java, Indonesia.