BẢN TIN HOA HẬU 19/9: Huỳnh Đào Diễm Trinh đăng quang Hoa khôi sông Vàm 2022

TPO - Thí sinh Huỳnh Đào Diễm Trinh đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa khôi sông Vàm 2022 tổ chức tối 18/9 tại Long An.

Huỳnh Đào Diễm Trinh đăng quang Hoa khôi sông Vàm 2022

Tối 18/9, người đẹp Huỳnh Đào Diễm Trinh đăng quang danh hiệu Hoa Khôi Sông Vàm 2022. Diễm Trinh sinh năm 1998 với chiều cao 1,76 m và số đo ba vòng 85-66-95. Diễm Trinh từng lọt vào top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bên cạnh đó, người đẹp quê Long An còn hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia trình diễn thời trang.

Các danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thanh Thanh, Á khôi 2 thuộc về thí sinh Lâm Huỳnh Ngọc Trân. Cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm 2022 tìm kiếm một gương mặt trẻ có ảnh hưởng đến cộng đồng cũng như gìn giữ được những nét đẹp truyền thống và mộc mạc của con người Long An nói riêng và Nam Bộ nói chung. Đêm chung kết có sự tham dự của ca sĩ Phương Mỹ Chi, người đẹp Nam Em, ca sĩ Bạch Công Khanh...

Khánh Vân mặc cut-out táo bạo, Đỗ Nhật Hà mặc lại váy của Đỗ Thị Hà

Tối 18/9, Hoa hậu Khánh Vân và người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà cùng tham dự đêm chung kết Hoa khôi sông Vàm 2022. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân diện váy cut-out với những đường xẻ táo bạo khoe đường cong nóng bỏng. Khánh Vân ngày càng mặc sexy hơn sau khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà diện váy cúp ngực với hai tông màu đen - hồng. Đây chính là thiết kế được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc ở một sự kiện trước đó.

Hoa hậu Mai Phương tặng tiền đấu giá từ thiện cho bệnh nhi

Sau buổi đấu giá từ thiện, Hoa hậu Mai Phương và Hoa hậu thế giới 2021 Karolina Bielawska đã ghé thăm và trao quà cho các trẻ em đang chạy thận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM. Hoa hậu Mai Phương đã trích hơn 500 triệu đồng từ số tiền 7,1 tỷ đồng quyên góp được để giúp đỡ các bệnh nhi đang chạy thận. Bên cạnh đó, Hoa hậu Mai Phương cũng đặc biệt trao tặng 5 suất viện phí cho 5 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây. Đây cũng là một trong những dự án nhân ái được cô quan tâm sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Công ty giữ bản quyền Miss World tại Trung Quốc bị rút giấy phép

BTC Miss World đã thông báo chấm dứt quyền cử đại diện Trung Quốc, Ma Cau dự thi Hoa hậu Thế Giới đối với Công ty TNHH Tập đoàn New Silk Road (đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World tại Trung Quốc) vì "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận" giữa hai bên.

BTC Miss World China công bố Trần Trạch Văn được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Thế giới Trung Quốc 2022 thay cho Hoa hậu Nguyễn Nguyệt đã bị tước vương miện vì có những hành vi không phù hợp. Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung phát hiện Trần Trạch Văn gian dối profile khi cô khai là thạc sĩ nhưng thực chất chỉ là cử nhân và cũng chưa từng tham gia Miss World China 2021. Lùm xùm này khiến Miss World quyết định chấm dứt giấy phép đối với đơn vị nắm bản quyền Miss World tại Trung Quốc.

Miss Grand Thailand 2019 hướng dẫn thí sinh Miss Grand Vietnam chụp bikini

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, Miss Grand Thailand 2019 Coco Arayha Suparurk đã ghé thăm các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 trong hậu trường chụp hình profile bikini. Với kinh nghiệm của mình, Coco đã truyền đạt những kỹ năng đến thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 để tạo nên những bức ảnh ấn tượng, quyến rũ cũng như sự tự tin khi bước vào phần thi áo tắm. Vòng thi trang phục áo tắm (Swimsuit Competition) của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra ngày 19/9 tại TP. Thủ Đức.

Giải thưởng Best in Swimsuit do BTC quyết định kết quả và thí sinh giành chiến thắng ở vòng thi này vào thẳng top 20 chung cuộc. Kết quả được công bố trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022 tối 1/10.