Bản tin Hình sự: Thanh niên nẹt pô xe gây ồn bị đâm tử vong dù đã xin tha

Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an Bình Phước bắt Lý Hào Kiệt (SN 2005) và Dương Rin (SN 2002) về hành vi giết người. Cùng ngày, công an đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ninh (2002) là đồng bọn của 2 đối tượng trên. Theo điều tra, Kiệt, Rin, Ninh cùng khoảng 10 người khác tụ tập ăn nhậu thì thấy anh Nguyễn Văn Thử (SN 1997) chạy xe ngang qua nẹt pô gây ồn. Thấy vậy, Kiệt lấy dao và rủ những người trong nhóm đuổi theo anh Thử để “dạy cho bài học”. Khi anh Thử dừng xe xin tha, 3 đối tượng dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ.

Kết luận của TTCP chỉ ra vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, triển khai một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo tại 9 đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, gồm: Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT (Ban QLCDA), Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Tây Nguyên, Đại học Nha Trang, Đại học Nông Lâm TP HCM, Đại học Kiên Giang. (Xem chi tiết)

Công an Đắk Lắk đã bàn giao Nguyễn Văn Hà (SN 1989, Gia Lai) cho Công an thị xã Chơn Thành (Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Theo điều tra, Hà đã có vợ con ở quê nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với con gái bà T (48 tuổi). Gần đây, Hà và người tình xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung nữa. Khuya muộn, Hà nhậu say rồi tìm đến phòng trọ của bà T để yêu cầu bà này khuyên nhủ con gái về sống chung lại với mình. Sau đó Hà lấy 1 chiếc đũa khống chế, đâm vào cổ nạn nhân để hiếp dâm. Sau đó, đối tượng lấy điện thoại của bà T rồi lên xe máy bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đang điều tra nghi án đẩy xe ô tô xuống sông Hồng, dựng hiện trường giả nhằm trốn nợ. Trước đó, người dân trên 1 chiếc tàu hút cát phát hiện xe ô tô trôi trên sông Hồng. Những người này tò mò lai dắt chiếc xe ô tô đi một đoạn dài trên sông. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Hạ Hoà đã vớt chiếc ô tô nhãn hiệu KIA và phát hiện bên trong có 1 giấy phép lái xe tên N.K.D (SN 1991, ở Hạ Hòa). Quá trình xác minh nhân thân, lực lượng chức năng xác định chủ xe vay nợ nhiều và bị siết nợ. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ Trần Thị Kim Minh (SN 1950) để phục hồi điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra 24 năm trước. Trong quá khứ, bà Minh vay của các bạn hàng 121.000 USD; 2,23 tỷ đồng và 50 cây vàng sau đó bỏ trốn. Sau 23 năm trốn truy nã, do tuổi cao sức yếu, nữ quái này đã chuyển về ở cùng người thân tại Hà Nội thì bị công an bắt giữ. (Xem chi tiết)

Thấy bé trai 4 tuổi ngồi trên xe máy va chạm với xe tải của mình rơi xuống sông, tài xế L.V.S liền nhảy xuống cứu bé. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích. Khoảng một tiếng sau, người dân tìm được bé H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km trong tình trạng tím tái và qua đời sau đó. Tuy nhiên, hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tài xế S. (Xem chi tiết)