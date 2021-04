Bản tin Hình sự: Lãnh đạo huyện trong clip 'nghi vấn nhận hối lộ' ở Thanh Hóa bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 13/4: Lãnh đạo huyện trong clip 'nghi vấn nhận hối lộ' ở Thanh Hóa bị bắt; Đi học về, con kinh hoàng phát hiện bố mẹ tử vong bất thường trong nhà; Tài xế tố bị ‘giang hồ’ tấn công tại chốt CSGT Hải Phòng; Bị tố 'vòi tiền' khi giải quyết tai nạn giao thông, đại úy công an bị cảnh cáo...

Phòng CSGT TP Hải Phòng đang xác minh, làm rõ vụ tài xế ghi hình giám sát tổ CSGT làm nhiệm vụ trên QL10 (đoạn qua địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị người lạ tấn công, hành hung; vụ việc được ghi hình tung lên mạng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án không phải cán bộ CSGT và có mặt gần chốt cảnh sát làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)

Nhận được thông tin ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) bỏ vợ "theo gái" từ chính ngươi vợ, gần 23 ngày sau đó, Công an huyên Hậu Lộc mời bà Vũ Thị Nga (55 tuổi) cùng một số người thân của người đàn ông này lên làm việc. Tuy nhiên ngay sau đó, bà Nga được cho đã bí mật rời khỏi địa phương. Công an huyện Hậu Lộc (TP Thanh Hóa) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Đang vận chuyển 40 bánh ma túy từ huyện Bảo Lâm tới huyện Trùng Khánh, 3 người đàn ông bị lực lượng chức năng bắt quả tang tại xóm Cốc Vường (xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). 2 đối tượng khác bị bắt sau đó vì liên quan tới vụ việc. Những người này thừa nhận vận chuyển ma túy thuê cho một người Lào với tiền công là 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Trong lúc lao động tại Trạm giam Nghĩa An (đóng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), phạm nhân Hồ A Dục (47 tuổi; quê tỉnh Quảng Trị; thụ án vì hành vi Vận chuyển trái phép chất nổ) đã bỏ trốn. Trại giam Nghĩa An - thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ Công an đã có quyết định truy nã Hồ A Dục.(Xem chi tiết)

Kiểm tra quán karaoke X.O (đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho), Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện 22 người dương tính với chất ma túy. Chưa đầy một tháng trước đó, cũng tại cơ sở kinh doanh này đã xảy ra một vụ nổ súng làm 1 người chết và 2 người bị thương. (Xem chi tiết)

Thanh tra Bộ Công an vừa tiếp tục có giấy mời anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - người tố cáo CSGT đội Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu đồng từ người vi phạm giao thông lên làm việc. Theo anh Phú, trước đó khi đến trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm việc, một cán bộ tự xưng là lãnh đạo của đơn vị "tỏ ý muốn tôi rút đơn khiếu nại". (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch thường trực HĐND TX Nghi Sơn (SN 1964, ở phường Tân Dân) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trước đó, khi còn giữ chức Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Tùng cùng một vị lãnh đạo khác bị 6 người trong đó có 2 phóng viên "gài" và tống tiền 25 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Đi học về nhà tại xóm Đò Cung (xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ), người con học THPT phát hiện bố là Thái Bá T. tử vong ngoài giếng, mẹ là Nguyễn Thị Đ. tử vong trong nhà. Một lãnh đạo công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thông tin nghi ngờ đây là vụ chồng sát hại vợ và người chồng có dấu hiệu bệnh tâm thần. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)