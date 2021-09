Bản tin 8H: Xử lý người lan truyền thông tin giun đất chữa khỏi COVID-19

TPO - Phía Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sẽ xử lý người lan truyền thông tin giun đất có thể chữa khỏi COVID-19.

Trong chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết, xử lý những người, đặc biệt là nghệ sĩ, tiếp tục lan truyền, quảng cáo thông tin giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa COVID-19. Trước đó, ngày 29/8, Bộ Y tế khẳng định không có căn cứ khoa học, chưa có kiểm chứng nào về tác dụng của địa long (giun đất) trong việc hỗ trợ, điều trị COVID-19. Được biết, một trong những người tích cực chia sẻ thông tin sai lệch này là nữ diễn viên Angela Phương Trinh.

Tối 1/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cát đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tường. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Cát Tường Nguyễn Kế Sinh cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 1/9) để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Nguyên nhân do hai lãnh đạo trên thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Xã Cát Tường (huyện Phù Cát) xuất hiện ca mắc COVID-19 vào ngày 20/7. Đến nay, toàn xã có 105 ca F0; trong đó có 43 ca là người về từ TP.HCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (2/9) đến ngày 4/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Khu vực Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm. Từ nay đến sáng 3/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông; các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Ngày 1/9, UBND TPHCM đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM. Theo đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (thay ông Nguyễn Thành Phong đã được điều động và phân công làm Phó Ban Kinh tế Trung ương). Trước đó, ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Mãi làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong. (XEM CHI TIẾT)

Tối 1/9, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong 2 ngày 31/8 và 1/9 tổng số 804 ca tử vong do COVID-19. Trong đó, ngày 31/8 là 440 ca tử vong và ngày 1/9 là 364 ca. Nhiều nhất là TP.HCM với 658 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.875 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). (XEM CHI TIẾT)

Tối 1/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới với 5 người nhập cảnh và 11.429 trường hợp trong nước (6.759 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 76 ca (5.368), Bình Dương giảm 1.090 ca (3.440). Bộ Y tế cho hay, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 473.530 ca nhiễm, đứng thứ 56/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.817 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/9, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch tỉnh Bình Định quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch, bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày 1/9 vì đi đánh golf giữa dịch COVID-19. Liên quan đến việc 2 cán bộ đi đánh golf cùng 2 doanh nghiệp khi có dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu xem xét xử lý kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch của bà Huỳnh Thị Kim Bình. Bà Bình là người ký giấy mời khảo sát sân golf cho ông Nguyễn Văn Dũng cùng ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tinh Bình Định "đi khảo sát". (XEM CHI TIẾT)