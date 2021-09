Bản tin 8H: Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nghỉ hưu từ tháng 9

TPO - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9.

Chiều 31/8, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo. Ông Hoàng Vĩnh Bảo sinh ngày 15/5/1961, quê ở Phú Thọ. Ngày 22/7/2016, ông Hoàng Vĩnh Bảo được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT từ đó cho đến nay. Ở cương vị Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Hoàng Vĩnh Bảo được phân công phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông. Ngoài ra, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Chiều 31/8, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa, cho biết đã phê bình nghiêm khắc ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng. Hôm 29/8, UBND TP Nha Trang tổ chức chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đồng toàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Theo ông Khánh, qua kiểm tra vẫn có tình trạng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phước Đồng thực hiện không đúng, không đầy đủ kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác lấy mẫu xét nghiệm; có biểu hiện chủ quan, không nắm, không bám sát công việc.

Tại họp báo chiều 31/8, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến ngày 31/8, thành phố có hơn 59.000 F0 điều trị tại nhà là các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo ông Châu, tỷ lệ F0 tử vong tại TP.HCM hiện là 4,2%. Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói thêm, 80% bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại thành phố hiện nay không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau 5 - 6 ngày, khoảng 10% triệu chứng nặng từ ngày thứ 7 và khoảng 5% phải nhập viện điều trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/9), khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp. Từ đêm 1/9 đến 3/9, các tỉnh miền Bắc mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Từ 1/9 đến 4/9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 31/8 đến 6h ngày 1/9, thành phố Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu vực phong tỏa. Riêng “ổ dịch” ở phường Thanh Xuân Trung thêm 23 ca, đưa tổng số ca ghi nhận tại đây là 371 trường hợp. Các ca mắc phân bố tại quận Thanh Xuân (23 ca), quận Đống Đa (3 ca), quận Hà Đông (2 ca), huyện Đan Phượng (2 ca); 30 bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)

Tối 31/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới với 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca trong nước (có 7.231 ca trong cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 445 ca (5.444), Bình Dương giảm 1.520 ca (4.530). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/8, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Vũ Tuấn Cường cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu liên quan đến 15 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Pfizer của Công ty Donacoop. Trả lời báo chí, đại diện Pfizer Việt Nam cho biết chưa từng làm việc với Donacoop, đồng thời khẳng định, quan điểm nhất quán của hãng là chỉ làm việc trực tiếp với Chính phủ các nước và tổ chức Covax, không làm việc với doanh nghiệp tư nhân. (XEM CHI TIẾT)