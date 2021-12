Bản tin 8H: Tổng cục Dự trữ Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Ngày 23/12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến nối từ điểm cầu Hà Nội với Nghệ An. Theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh kể từ ngày 21/12/2021.

Ngày 23/12, ông Ngô Hữu Thuận, Chủ tịch UBND phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lãnh đạo phường này vừa tiến hành nhắc nhở ông Ngô Quốc Dũng, công chức địa chính - xây dựng phường. Theo ông Thuận, năm 2017, tổng cộng 28 hộ dân tại phường Thủy Dương được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Thủy cấp sổ đỏ lần đầu. Ông Ngô Quốc Dũng làm nhiệm vụ nhận 28 sổ đỏ này từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Thủy để bàn giao lại cho người dân, tuy nhiên từ đó cho đến nay, ông Dũng đã không bàn giao cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lữ Tiến Phương, Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Mường Lát trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 23/12). Ông Phương bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và của Chủ tịch UBND huyện trong thời điểm khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện Mường Lát giao ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm VH,TT,TT&DL trong thời gian nêu trên.

Ngày 22/12, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, có 2 đồng chí được bổ nhiệm chức danh mới là Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh giữ chức vụ Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp; Trung tá Nguyễn Vũ Hợp - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh giữ chức vụ Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày mai (25/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cũng như một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ngày 23/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.377 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 16.367 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành, có 10.152 ca trong cộng đồng. Như vậy ngày thứ 5 liên tiếp Hà Nội có số ca mắc cao nhất cả nước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.604.712 ca nhiễm. Trong ngày có 10.944 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.184.428 ca. Từ 17h30 ngày 22/12 đến 17h30 ngày 23/12 ghi nhận 280 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.531 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/12, Hà Nội ghi nhận 1.765 ca bệnh COVID-19, trong đó có 733 ca tại cộng đồng; 984 ca tại khu cách ly và 48 ca tại khu phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (199 ca); Hà Đông (172 ca); Đống Đa (155 ca). Các bệnh nhân phân bố tại 325 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đống Đa (92 ca); Hà Đông (74 ca); Hai Bà Trưng (62 ca); Ba Đình (61 ca); Hoàng Mai (60 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4, Hà Nội ghi nhận 33.809 ca. (XEM CHI TIẾT)