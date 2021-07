Bản tin 8H: Bệnh nhân mắc COVID-19 bay lòng vòng trốn cách ly

TPO - Từ TP.HCM ra Đà Nẵng, không chịu cách ly, D. xin trở vào TP.HCM nhưng thực chất lại bay ra Hà Nội, rồi về Đà Nẵng, đến Hội An phát hiện mắc COVID-19.

Tối 11/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân COVID-19 số 27910 (anh N.T.D, 49 tuổi, trú khu dân cư Bông Sao, phường 5, Quận 8, TP.HCM, là quản lý điều hành dự án bất động sản). Theo đó, ngày 4/7, anh D. từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN0128 (TP.HCM - Đà Nẵng) lúc 12h45. Không chịu cách ly tập trung, anh D. xin được cách ly tạm 1 đêm tại Đà Nẵng, rồi bay ra Hà Nội lúc 10h35 ngày 5/7. Ngày 6/7, anh D. bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 lúc 13h25 và vào TP Hội An (Quảng Nam), lưu trú tại 1 villa ở phường Tân An. Ngay sau đó, UBND phường Tân An ra quyết định buộc anh D. cách ly tại nhà 14 ngày. Từ tối 7/7, anh D. xuất hiện triệu chứng sốt. Đến ngày 10/7, anh D. nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều ngày 11/7, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã tiếp nhận đoàn 47 lao động từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vào sáng cùng ngày. Trước đó, vào 10/7, Công an xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phát hiện một đoàn người là dân lao động đi bộ theo hướng Nam - Bắc. Đoàn có 31 nam và 16 nữ, người dân tộc Hre, đều trú ở huyện Ba Tơ, vào Khánh Hòa làm công việc xây dựng cho một người đàn ông tên Đ. được hơn 2 tháng. Do dịch COVID-19, đoàn quyết định không làm nữa, nhưng không liên hệ được xe nên đi bộ 400 km về quê. Qua test nhanh 47 người, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều ngày 11/7, thi thể chị Đ.T.K. (27 tuổi, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) được phát hiện tại đoạn kênh dẫn nước thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Xe máy của chị K. nằm cách đó khoảng 10 m. Trước đó, sáng 10/7, chị K. lấy xe máy đi mua hàng nhưng không thấy về. Gia đình sau đó trình báo chính quyền địa phương. Qua thông tin thu thập được, lực lượng cứu hộ cùng người dân tìm kiếm dọc kênh dẫn nước chạy qua địa bàn xã Tịnh Thọ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiếc xe máy của nạn nhân được phát hiện nằm dưới kênh. Do kênh khá sâu, nước chảy mạnh, đến chiều 11/7 mới tìm thấy thi thể chị K. Được biết, đoạn kênh không có rào chắn, dễ xảy ra tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng ngày 14-15/7, các tỉnh miền Bắc sẽ đón mưa rào và dông diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc bộ có thể mưa vừa đến mưa to. Khoảng ngày 18-20/7, các tỉnh miền Bắc lại đón thêm một đợt mưa dông diện rộng. Các tỉnh phía Tây Bắc bộ tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa dông này với cường độ mưa vừa đến mưa to. Các tỉnh Đông Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng. Trước khi đón đợt mưa dông hôm 14/7 và khoảng ngày 16-17/7, các tỉnh miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ ở một vài nơi. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 12/7, Bộ Y tế cho biết có 662 ca mắc mới COVID-19 với 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (2 ca), An Giang (1 ca) và 659 ca ghi nhận trong nước. Trong số 659 ca bệnh, có 478 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả: TPHCM (544 ca), Tiền Giang (43 ca), Khánh Hoà (27 ca), Vĩnh Long (26 ca), An Giang (8 ca), Bình Phước (5 ca), Phú Yên (4 ca), Thừa Thiên - Huế (1 ca), Nghệ An (1 ca). Việt Nam có tổng cộng 28.551 ca ghi nhận trong nước và 1.927 ca nhập cảnh. Số ca tử vong: 116 ca. Số ca điều trị khỏi: 9.275 ca. Có thêm 12.734 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 11/7. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/7, Hà Nội thông tin ghi nhận 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4/7/2021 từ TPHCM về Hà Nội (ngồi ghế từ 19C đến 19F). Cả 5 bệnh nhân này đều lưu trú ở số 89, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân gồm: P.Q.D, sinh năm 1964; T.N.T., sinh năm 1984; L.Tr.H., sinh năm 1968; Tr.S, sinh năm 1963; L.H.S., sinh năm 1991. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Nguyễn Du đề nghị các hộ dân, người dân đang sinh sống tại các số nhà 23, 75 - 77 và 89 phố Bùi Thị Xuân thực hiện nghiêm việc không ra khỏi cơ sở lưu trú, nhà ở tại các số nhà 23, 75 - 77 và 89 phố Bùi Thị Xuân kể từ 17h00 ngày 11/7/2021 đến khi có thông báo mới. (XEM CHI TIẾT)