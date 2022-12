Bán tải gắn loạt đồ chơi chuyên dụng đường đua off-road

Giải đua Petrolimex KOK (Knock Out the King) 2022 với thể thức đấu đối kháng, loại trực tiếp sẽ được tổ chức sau khoảng thời gian dài tạm nghỉ vì dịch bệnh vào ngày 24-25/12 ở Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam. Đáng chú ý, cuộc đua sẽ có sự tham gia của hai vận động viên chuyên nghiệp Hoàng Giang và Trần Phát, từng thi đấu tại giải vô địch châu Á AXCR - Asean Cross Country.

KOK là một giải đua ở tốc độ cao, cùng với đó là bố trí đường đua song song do đó tính cạnh tranh và áp lực cho các vận động viên là rất lớn. Vì lí do đó, yếu tố an toàn được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Ví dụ như những đoạn có thể di chuyển với tốc độ cao lên đến 130 km/h, đường đua không mở mà sẽ bố trí một khoảng không gian đủ để chuẩn bị cho các trường hợp như xe không thể phanh hoặc kiểm soát tốc độ.

Các “bẫy tốc độ” chẳng hạn như trước khúc cua cũng sẽ được bố trí để các tay lái buộc phải giảm tốc trước khi vào cua. Ngoài ra, giải đấu cũng sẽ chuẩn bị trang thiết bị an toàn cho vận động viên. Các tay đua sẽ được sử dụng Racing suit và mũ bảo hiểm, trang phục chuyên dụng cho bộ môn thể thao này. Quần áo của các tay đua là loại chống cháy, khi mang thêm găng tay, giầy, mặt nạ sẽ che kín toàn bộ cơ thể để đảm bảo an toàn trước lửa, kính vỡ, vật thể bay...