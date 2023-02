Bản sao và bản chính

TP - Ông chủ của Trung tâm Người đẹp Bình Dương một thời đình đám ở hải ngoại đã về Việt Nam sinh sống nhiều năm nay.

Ở tuổi 70, ông vừa quyết định đi vào đường đua của nghệ sỹ thời nay: Lập kênh YouTube, lấy tên “Giọng ca Thần tượng”. Người đã “đỡ đầu” cho nhiều tên tuổi ở hải ngoại như Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Sơn Tuyền… chia sẻ: “Tôi đang nắm trong tay một số ca sĩ trẻ hát theo giọng thần tượng. Có người thích hát theo Ngọc Lan, có người thích hát theo Trường Vũ, có người lại đi theo Mạnh Quỳnh”. Ông giới thiệu thêm: Họ đều là những ca sĩ trẻ.

Trên thế giới từng có chuyện nghệ sĩ kiện “bản sao”. Phạm Băng Băng từng kiện một streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp trên các nền tảng online) tự xưng Phạm Gia Băng, có khuôn mặt giống hệt cô. Mỹ nhân nổi tiếng kiện vì cho rằng streamer kia đã sử dụng hình ảnh của cô để trục lợi. Một nữ ca sĩ 81 tuổi ở Đức đã kiện một công ty giải trí nước này do họ thực hiện một show ca nhạc lấy cảm hứng từ sự nghiệp ca hát của bà, trong đó tạo hình nữ ca sỹ trẻ giống hệt bà ở thời đỉnh cao. Nhưng hình như chưa có ca sĩ nào kiện người hát giống mình. (Thậm chí ở Việt Nam, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng hỗ trợ một người khiếm thị có giọng hát giống mình thực hiện ca phẫu thuật để anh tìm lại ánh sáng).

Nhạc công Lê Đức Cường cho rằng: “Những người khó tính thì muốn ca sĩ tự hay, tự giỏi không cần bắt chước ai song thực tế hiện nay cho thấy, một ca sỹ hát không giống ai muốn nổi lên cũng không dễ. Cứ xem YouTube sẽ thấy, nhiều người tự làm kênh, tự hát, cũng đẹp trai, xinh gái mà vẫn ít lượt xem”. Ông còn đưa ra một ví dụ khác: “Ngày mới ra mắt ở hải ngoại Trường Vũ được cho là bản sao của Chế Linh. Tất nhiên sau này Trường Vũ có phong cách riêng song tôi nghĩ, nếu như hồi mới xuất hiện Trường Vũ không có chất như Chế Linh thì không chắc thành công”.

Nhưng vô tình hay cố ý giống một hình tượng nổi tiếng cũng không sung sướng gì. Trong làng bolero hiện nay, Tố My là một cái tên sở hữu lượng fan không nhỏ. Khi mới trình làng, Tố My được nhận xét giống “đàn chị” Như Quỳnh về giọng hát và cả phong cách. Như Quỳnh không phản đối “đàn em” giống mình nhưng fan của “nữ hoàng ca múa” phản ứng quyết liệt, một bộ phận tấn công Tố My bằng những bình luận nặng nề. Mới đây, Tố My được mời tham gia live show của Như Quỳnh tại TP.HCM. Một bộ phận fan của Như Quỳnh nổi giận, họ không những chế giễu Tố My mà còn giận luôn cả “thần tượng”. Chính Như Quỳnh cũng rơi rụng một lượng fan khi lần đầu mời “bản sao” song ca.

Ông Lê Đức Cường bình luận: “Fan của Như Quỳnh cực đoan. Một số ca sĩ hát giống Phi Nhung mà không bị “ném đá”. Nhưng ông Lê Đức Cường cũng thừa nhận nếu chỉ chấp nhận làm “bản sao” thì khó tiến xa. Dù lập kênh “Giọng ca Thần tượng” song ông Cường cũng đang dự định mời “bản gốc” là các giọng ca đình đám như Hương Lan, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh… hát trên kênh của ông thì kênh mới tưng bừng được.