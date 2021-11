Bán một cái áo cho người nước ngoài, chủ shop online mất 700 triệu đồng

TP - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nơi phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nên người dân dành nhiều thời gian “lang thang” trên mạng. Điều này cũng khiến không ít người sập bẫy lừa đảo do bị các đối tượng xấu bày binh bố trận.

Ngay bây giờ, lực lượng công an đang bao vây 1 căn nhà - nơi 1 người đàn ông lạ mặt xông vào cố thủ. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng súng nổ, cửa kính nhà dân bị bắn vỡ.

TPO - Công an Đắk Nông vừa lập biên bản đối với hai phụ nữ, thu giữ hàng trăm dụng cụ xét nghiệm COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

TPO - TIN NÓNG ngày 7/11: Công an tiết lộ điều bất ngờ về người phụ nữ vụ thầy lang chữa hiếm muộn; Nghẹt thở vây bắt tên cướp nổ súng uy hiếp một gia đình ở Đồng Nai; Điều tra nhóm thanh niên xông vào trung tâm y tế ở Huế đập phá tài sản;...

Cơ quan điều tra đã bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

TPO - Ngày 7/11, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang và huyện Yên Thế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người có liên quan đến phòng chống dịch.