Bám bản cấp căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

TPO - Năm ngày nghỉ lễ, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An vượt suối, băng đèo đến với các bản làng vùng biên để thu thập dữ liệu, làm căn cước công dân.

Thực hiện cao điểm "70 ngày đêm" cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Nghệ An, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Nghệ An thực hiện trực 100% quân số, tổ chức 3 tổ lưu động hoạt động xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Mỗi tổ gồm 10 đồng chí, nòng cốt là cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp đến các xã biên giới thuộc 6 huyện: Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Quế Phong để thu nhận dữ liệu.

Tại huyện Thanh Chương, tổ cấp căn cước công dân đã có mặt tại nhà cụ Nguyễn Thị Trình (109 tuổi, trú xóm 4, xã Thanh Hương) để thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân. Cụ Trình là công dân cao tuổi nhất tại địa phương.

Với sự hỗ trợ của gia đình, trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ, công tác thu thập, xác minh thông tin dữ liệu công dân đã hoàn tất.

Đại úy Đậu Đình Phong - Trưởng Công an xã Thanh Hương cho biết: “Do tuổi cao, sức yếu nên gia đình chưa đưa cụ Trình đến điểm cấp CCCD tập trung. Đối với những công dân đang đi làm ăn xa, Công an xã đã liên hệ, hướng dẫn công dân đến công an nơi họ đang cư trú để hoàn thành việc làm thủ tục cấp căn cước công dân”.

Từ ngày 27/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) hỗ trợ việc thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, những ngày nghỉ lễ, tổ công tác và Công an xã Mỹ Lý vẫn bám trụ ở các bản xa.

Riêng trong ngày 30/4, tổ công tác đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu cấp căn cước công dân của 35 công dân người Mông và người Thái tại hai bản Nhọt Lợt và Phiêng Phèn, chủ yếu là người già, ốm đau và một số ít người dân đi làm ăn xa về nghỉ lễ.

Đây là 2 bản xa, đường đi dốc đứng, nhiều đoạn các thành viên tổ công tác phải xuống đẩy xe lên đỉnh dốc. Ngày đi thu thập dữ liệu, tối về anh em tranh thủ hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân.

Thiếu tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An chia sẻ, khó khăn lớn nhất là nhiều bản làng nằm tách biệt với trung tâm xã, giao thông chia cách, nhiều nơi chưa có điện lưới, các tổ công tác phải khiêng máy phát điện, trang thiết bị thu thập dữ liệu vượt đèo, lội suối để vào đến tận nơi. Rào cản ngôn ngữ cũng gây nhiều khó khăn đến việc thu thập, xác minh thông tin của công dân.

“Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng vượt khó, vượt khổ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, chúng tôi quyết tâm trong thời gian nghỉ lễ sẽ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho gần 1.000 công dân, chủ yếu là người già, người ốm đau và đồng bào dân tộc thiểu số", Thiếu tá Chu Chí Quốc cho hay.