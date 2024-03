Bài tập giúp David Beckham giữ cơ bụng sáu múi ở tuổi 48

TPO - Để duy trì cơ bụng sáu múi, cơ thể săn chắc, David Beckham được huấn luyện viên cá nhân thiết kế các bài tập cường độ cao, trong đó có tập bụng với xà, tận dụng tối đa sức mạnh cơ thể để đốt mỡ.

TheoHello Magazine, trong bài đăng mới trên mạng xã hội, David Beckham cho người hâm mộ biết cách anh tập luyện giữ dáng. Ở tuổi 48, cựu danh thủ người Anh ưu tiên sức khỏe thể chất, tập luyện cường độ cao để duy trì cơ thể săn chắc.

Trong video hiện có hơn 300.000 lượt thích, David Beckham thực hiện gập bụng với xà đơn. Bài tập của cựu danh thủ do vận động viên Bobby Rich thiết kế, chú trọng vào phần bụng dưới, tận dụng tối đa sức mạnh cơ thể để đốt mỡ.

David Beckham gồng cơ mặt, cố thực hiện bài tập với 20 lần gập. Lúc kết thúc bài tập, cơ bụng của siêu sao bóng đá người Anh lộ rõ múi.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại lời khen, ngưỡng mộ ý thức giữ dáng của Beckham: "Biết lý do anh luôn phong độ rồi", "Anh ấy khỏe mạnh hơn các cầu thủ cùng thời", "Ít ai để ý đến vóc dáng được như Beckham"...

Số khác lại cho rằng họ bị "thôi miên" khi theo dõi Beckham tập bụng. Ý kiến "Beckham trông như bình rượu, càng ngâm càng ngon" nhận nhiều lượt thích và bình luận đồng tình.

David Beckham gần đây liên tục đăng video, hình ảnh khoe cơ thể săn chắc. Cựu danh thủ người Anh được khen ngày càng phong độ ở tuổi U50 nhờ tập luyện chăm chỉ, chế độ ăn khoa học.

Xuất hiện cùng ba người con trai, David Beckham thậm chí được khen thu hút hơn nhờ phong cách thời trang trẻ trung và vóc dáng săn chắc.

Thời gian qua, vợ chồng Beckham thường chia sẻ video cùng tập luyện giữ dáng. Nhưng gần đây, Victoria gặp khó khăn trong việc tập gym do chấn thương bàn chân. Nhà thiết kế thời trang nói Beckham giúp đỡ cô trong quá trình hồi phục.

Kết hôn được 25 năm, mối quan hệ giữa David Beckham và Victoria ngày càng gắn bó, theo Hello Magazine. Trong lần xuất hiện trên This Life of Mine with James Corden của SiriusXM, Beckham nói anh bị vợ hấp dẫn vì ngoại hình, nhưng chính sự mạnh mẽ và tính cách của Victoria giúp hai người có mối liên hệ sâu sắc.

"Tôi không biết vợ mình mạnh mẽ đến mức nào, nhưng chỉ biết là luôn ngưỡng mộ vợ, điều đó ngày càng tăng theo thời gian", Beckham nói.