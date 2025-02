Bác sĩ túi bụi nhận bệnh nhân cấp cứu ở 'điểm nóng nhất' Bệnh viện hạng đặc biệt

TPO - Ngày 2/2 (Mùng 5 Tết Ất Tỵ), khu vực Trung tâm Cấp cứu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) bao trùm không khí làm việc gấp gáp, khẩn trương của y bác sĩ và điều dưỡng. Những trường hợp nhập viện cấp cứu có nguyên nhân như tai nạn giao thông, pháo nổ, nổ bình ga mini, ngã cầu thang, tai nạn sinh hoạt… trong đó số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng cả trước và trong Tết.

Các bệnh nhân được đánh giá, theo dõi và đưa về các khoa, phòng tiếp tục điều trị trong vòng 1 đến 2 giờ kể từ khi nhập viện.

TS. Phan Bá Hải, Phó Trưởng khoa khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao (Bệnh viện Việt Đức) - bác sĩ trực cọc 2 ngày 2/2 cho biết: “So với dịp Tết những năm trước, trong những ngày Tết năm nay mô hình bệnh tật cấp cứu có thay đổi đáng kể. Số lượng các ca cấp cứu đã giảm 20 - 30% so với những năm trước, trong đó số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm rõ rệt, chỉ còn chiếm khoảng 50% tổng số ca cấp cứu (những năm trước thường chiếm khoảng 80 đến 90%)”.

Bác sĩ Hải thông tin thêm, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông phải xét nghiệm nồng độ cồn rất ít.

Ngày 2/2 tại khoa Chi trên và Y học thể thao đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ, trong đó 1 ca đã phẫu thuật, 1 ca vừa chuyển vào phòng mổ và 1 ca đang chờ mổ.

Nam bệnh nhân 19 tuổi ở Nam Định cho biết khi đang cuốn pháo thì bất ngờ phát nổ. Tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện. Bệnh nhân cho biết mua thuốc pháo về tự chế và trong lúc chế pháo thì bất ngờ phát nổ khiến tay trái bị thương nặng. Sau khi được sơ cứu ở tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. TS. Phan Bá Hải cho biết, bệnh nhân bị gãy xương tay, dập nát bàn tay trái, đã được phẫu thuật cắt ngón cái và một loạt búp ngón của bàn tay.

Ngay trong đêm ngày 1/2 bệnh viện tiếp nhận hai trường hợp cấp cứu do pháo nổ, sau khi sơ cứu đã được đưa vào điều trị tại Khoa phẫu thuật chi trên và Y học thể thao và được phẫu thuật ngay trong sáng ngày 2/2. Đáng lo ngại, những ca cấp cứu do pháo nổ có tổn thương khá nặng nề, thường là 2 cánh tay, ngực, bụng, mặt… đã có trường hợp bị cụt hai bàn tay, có trường hợp bị mù vĩnh viễn (do sóng xung kích làm vỡ nhãn cầu).

“Khi chế tạo pháo do kíp cháy nhanh quá, không đảm bảo kĩ thuật nên thường nổ trên tay gây nát hai tay. Hoặc khi đốt pháo nhìn trực tiếp, pháo phát nổ gây tổn thương hàm mặt, vỡ nhãn cầu gây tổn thương thị lực (chiếm tỉ lệ 10-20% ca nhập viện do pháo nổ). Có nhiều trường hợp bị vỡ nhãn cầu khi mổ các bác sĩ phải bỏ nhãn cầu; nhiều em bị mù. Những trường hợp tổn thương mắt nặng chúng tôi phải mời bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương sang hội chẩn và phối hợp mổ cấp cứu”, bác sĩ Hải nói. Đồng thời cho biết thêm, có những ca tai nạn pháo nổ hết sức đau lòng. Trước Tết, có bệnh nhân phải cắt cụt hai tay do tự chế pháo và pháo phát nổ.

Tình trạng mua và sử dụng thuốc pháo về tự chế pháo để chơi diễn ra dễ dàng, đã gây ra hậu quả nặng nề, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các em khi các em bị cụt tay, hỏng mắt, bỏng nặng...

Trước và trong Tết nhiều bệnh viện liên tục tiếp nhận nạn nhân bị thương do pháo nổ. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân. So với các loại bỏng khác, bỏng do pháo được xem là rất nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, tự chế pháo nổ rất dễ phát nổ vì người chế tạo không có cân lượng và không kiểm soát được các nguồn nhiệt xung quanh, hoặc các sự va chạm, ma sát rất dễ phát nổ. Khi pháo nổ bốc khói, gây cháy, ảnh hưởng rất sâu vào đường hô hấp, gây ngất xỉu và rất dễ chết ngạt.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tổng cộng trong 8 ngày nghỉ Tết có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 47 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.