Bắc Giang: Khởi tố 9 vụ án tham nhũng trong 6 tháng đầu năm

TPO - Theo Ban Nội chính tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 9 vụ án, với 12 bị can về tội tham nhũng.

Ngày 17/7, thông tin từ Ban Nội chính tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, khởi tố 9 vụ/12 bị can về tội phạm tham nhũng và 2 vụ/8 bị can liên quan đến sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Tỉnh Bắc Giang được Bộ Công an đánh giá là 1 trong 6 đơn vị nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về số vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố.

Các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp hoặc có liên quan đến cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý đều được rà soát và đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo hoặc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý. Từ năm 2016 đến nay, Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang đã đưa 34 vụ án, vụ việc vào diện trực tiếp chỉ đạo hoặc giao cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc giải quyết, đã giải quyết xong 29 vụ việc, vụ án.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Thắng, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Bắc Giang (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang) cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang cũng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận, nhân dân quan tâm.

Theo Ban Nội chính tỉnh Bắc Giang, thời gian tới, Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tỉnh Bắc Giang tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tỉnh Bắc Giang chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, khởi tố 131 vụ án với 252 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ (trung bình mỗi năm phát hiện, khởi tố 11 vụ án, 21 bị can).