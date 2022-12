Babyface khen O Sen Ngọc Mai

TPO - Babyface là cái tên được nhiều người yêu nhạc trông đợi. Trên thảm cỏ sân khấu công viên Thủ Thiêm 2 đêm 10/12 có thể bắt gặp nhiều gương mặt nhạc sĩ, nhạc công, nhà sản xuất hàng đầu của Hà Nội tới vì tượng đài âm nhạc - chủ nhân của 12 giải Grammy.

Sau phần trình diễn vô cùng sôi động của Ricky Kej trong dòng nhạc điện tử kết hợp chất liệu dân gian Ấn Độ lấy cảm hứng từ thiên nhiên, vũ trụ, Babyface cùng “biệt đội áo trắng” bước ra vào 22h30. Babyface có năm nhạc công, ông cũng chơi guitar trong một số bài, cùng bốn ca sĩ hát bè kiêm vũ công.

Phải nói là ngay từ những âm thanh thử đàn đã cho thấy sự khác biệt. Vì đã đi với Babyface hẳn toàn là “thứ dữ”, bao gồm cả một nữ kỹ sư âm thanh.

Âm nhạc của Babyface là sự hòa quyện của tất cả yếu tố không chỉ riêng giọng hát hay giai điệu… lập tức khiến không gian tràn ngập tinh thần soul, R&B rất dễ nghe, dễ cảm. Nên cho dù bài lạ bài quen cũng đều thu hút lôi kéo khán giả ngay vào “vũ trụ” âm nhạc của ông.

Sau vài phút khởi động, hầu hết khán giả của khu GA (nằm ngồi tự do trên bãi cỏ) đều đứng dậy nhảy, lắc lư nhiệt tình. Nhất là khi nhiều bài hát được kết nối với nhau hết sức mượt mà.

Tại buổi họp báo chiều 9/12, Babyface cho hay ông chỉ mất 2 giây để quyết định đến Việt Nam - nơi từ lâu ông đã muốn đến và sẽ còn quay trở lại để du ngoạn. Ông cũng dành nhiều lời khen cho Ngọc Mai và thậm chí sẵn sàng song ca với cô hẳn hai bài.

Nhưng thực tế họ chỉ cùng nhau hát How can an angel break my heart. Ngọc Mai khoe mái tóc dài buông xõa sau lưng ngay khi cất giọng đã khiến khán giả phải ngạc nhiên bởi những âm sắc trầm đầy đặn. Trong khi Babyface đứng bên bắt nhịp cho cô.

Mai tiết chế vừa phải đủ để khoe quãng giọng rộng và những nhấn nhá phù hợp với thể loại âm nhạc có lẽ cũng chưa hẳn là sở trường của cô, cho thấy bản lĩnh và một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Babyface có một giọng hát êm nhẹ, dễ đi vào lòng người và quãng cũng rất rộng, nên thoải mái phụ trợ cho Ngọc Mai.

Phải nói đây là một tiết mục kết hợp hoàn chỉnh, không phụ lòng mong mỏi của khán giả Hò Dô. Và đúng là Babyface không hề xã giao khi nói tốt về giọng hát Ngọc Mai. Ông đã nhìn ra những tố chất còn ẩn giấu của giọng hát vốn dĩ đã rất đa dạng này.

Âm nhạc của Babyface không hẳn phổ biến ở Việt Nam trừ những bài đã quá nổi tiếng ông viết cho Tony Braxton, Eric Clapton, Whitney Houston hay Boyz II Men… cũng đậm chất Mỹ chứ không pha tạp nhiều dòng như nhạc đại chúng ngày nay. Nhưng do tính chất hoàn chỉnh, với đầy đủ các yếu tố bắt tai khiến người mới nghe cũng bị cuốn theo ngay được.

Babyface chọn bản ballad vô cùng êm dịu When can I see you again như một lời hẹn gặp lại Việt Nam. Nơi ông đã kịp có thêm một lượng không nhỏ người hâm mộ.