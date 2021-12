Bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em tiếp tục bị khởi tố

TPO - Tối 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em.

Theo đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi) và đàn em gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi) ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi) ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cùng bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 10 ngày trước khi bắt vụ 51kg vàng (30/10/2020), Liêm nhận được điện thoại của đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) nhờ Liêm nhận và giữ 200.000 USD từ một người lạ mặt, rồi giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để đưa sang Campuchia cho Tuốt. Sau đó, đàn em của bà trùm là đối tượng Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận một bọc ni lông màu đen đựng số USD trên mang về nhà Mười Tường kiểm tra, rồi giao sang Campuchia cho Tuốt. Riêng, Phấn đến gặp vợ của Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển mang về đưa cho Mười Tường. Kim Hà - Tiến Tầm