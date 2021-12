Bà Rịa-Vũng Tàu 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để tiêm vét vắc xin

TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường các Tổ COVID-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng cần tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong tiêm vét vắc xin.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 23/12 đến 18h ngày 24/12/2021 tỉnh này ghi nhận 359 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 120 ca, thành phố Bà Rịa ghi nhận 28 ca, thị xã Phú Mỹ 77 ca, huyện Châu Đức ghi nhận 60 ca, huyện Đất Đỏ 44 ca, huyện Long Điền ghi nhận 14 ca, huyện Xuyên Mộc 16 ca, trong đó 2 ca trong khu cách ly tập trung; 14 ca ngoài cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên số ca mắc mới ngoài cộng đồng vẫn còn phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do các hoạt động xã hội trở lại bình thường, giao lưu đi lại của người dân tăng; còn tồn tại mầm bệnh trong cộng đồng; biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh; nhiều người dân có tâm lý chủ quan, chấp hành chưa nghiêm quy định 5K; miễn dịch của những người tiêm vắc xin giai đoạn đầu giảm dần theo thời gian, trong khi người mới tiêm cần thời gian sinh miễn dịch…

Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương phải tuyệt đối cảnh giác, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch; sẵn sàng các phương án, kịch bản phòng chống dịch cao hơn để ứng phó các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; khẩn trương tổ chức tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường các Tổ COVID-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng cần tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong tiêm vét vắc xin.

Bình Thuận đã có 261 ca tử vong vì COVID-19 Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 185 ca mắc COVID-19. Trong đó, huyện Hàm Tân 48 ca, thành phố Phan Thiết 45 ca, huyện Tuy Phong 21 ca, huyện Đức Linh 20 ca, huyện Tánh Linh 18 ca, thị xã La Gi 12 ca ngoài cộng đồng, huyện Bắc Bình 12 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Thuận Nam 6 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Thuận Bắc 3 ca. Tính từ 27/4 đến 18h ngày 24/12/2021, tỉnh Bình Thuận đã có 24.419 ca mắc COVID-19. Trong đó 5.043 ca đang điều trị, 19.132 ca đã xuất viện, 261 ca tử vong.