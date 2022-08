Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận có gì phục vụ du khách trong dịp nghỉ Quốc khánh?

TPO - Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang chuẩn bị những chương trình, sản phẩm du lịch hấp dẫn chào đón khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Sau dịp 2/9 là chuỗi hoạt động lễ hội truyền thống Nghinh Ông Thắng Tam ở TP.Vũng Tàu.

Ngày 27/8, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tập trung phục vụ khách du lịch tốt và hiệu quả nhất trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay dài 4 ngày, dự báo lượng du khách về Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ rất đông. Do đó, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương chủ động phương án phân luồng xe, bố trí bãi đậu xe để tránh ùn tắc tại các điểm giao và đảm bảo tình hình an ninh trật tự; kiểm soát việc chấp hành quy định về giá, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, đầu cơ kiếm lời bất chính, đồng thời bố trí bảng cảnh báo và cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, để phục vụ tốt du khách trong kỳ nghỉ này, TP Vũng Tàu yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ, không sử dụng cò mồi, ghim phòng làm giá.

“Chúng tôi cam kết, khi du khách đến Vũng Tàu sẽ đảm bảo an toàn giao thông, đi lại và sắp xếp các vị trí đỗ xe tiện lợi nhất. Du khách khi đến Vũng Tàu sẽ được đảm bảo an ninh trật tự đối với các hoạt động vui chơi, tắm biển, nghỉ dưỡng”, ông Thảnh nói.

Nhiều hoạt động đặc sắc

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, NovaWorld đem đến những sản phẩm độc đáo phục vụ du khách trải nghiệm, như dịch vụ khoáng nóng Onsen tại suối khoáng nóng Bình Châu, khu vui chơi công viên giải trí Tropicana Park, trải nghiệm chèo thuyền kayak trên kênh đào Lagoon, thưởng thức ẩm thực Á-Âu đa dạng tại các nhà hàng đẳng cấp, thỏa sức mua sắm trên đại lộ Shophouse…

Dịp lễ 2/9 năm nay, NovaWorld Hồ Tràm còn tổ chức lễ hội Tropicana Festival với nhiều hoạt động hấp dẫn như nghệ thuật đường phố Magic Show, Ẩm thực ngon khó cưỡng, “chill” cùng âm nhạc với sự góp mặt của dàn sao đình đám Tuấn Hưng, Bùi Lan Hương, Hà Nhi, DJ Thu Nguyễn, DJ Nom...

Ngoài các sự kiện, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng lễ 2/9, TP. Vũng Tàu đang tập trung cho lễ hội truyền thống Nghinh Ông Thắng Tam diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10-13/9.

Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân Vũng Tàu đang được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội bao gồm 2 phần lễ và hội. Phần lễ sẽ diễn ra vào ngày 11/9 với phần chính lễ Nghinh Ông, trong đó có Nghinh Ông trên biển. Phần hội diễn ra trong hai ngày 10-11/9 với nhiều nội dung phong phú, như giải đua xe mô hình điều khiển từ xa CRV tranh cúp “Vũng Tàu Challenge ”, cuộc thi ảnh Photo Marathon “Khoảnh khắc lễ hội Nghinh Ông”, thi câu cá, thi đan lưới.

Lễ hội Nghinh Ông còn có các trò chơi dân gian khác như kéo co, cờ ca rô trên biển, nhảy sạp, trò chơi cướp cờ nhà phao leo núi chinh phục thử thách, thi thả diều cùng các hoạt động thi vẽ tranh, tô tượng, triển lãm ảnh tại Đường sách ở Bãi Trước.

Hơn 1.500 chuyến xe phục vụ lễ

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại hành khách dịp lễ 2/9, công ty đã yêu cầu Bến xe Vũng Tàu và Bến xe Bà Rịa rà soát việc đáp ứng quy định vận tải của toàn bộ phương tiện, lái xe đang khai thác tại bến, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận tải phối hợp, sẵn sàng tăng xe, tăng chuyến nếu cần thiết. Đến nay, doanh nghiệp vận tải đã đăng ký với các bến xe hơn 1.500 chuyến phục vụ trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, tập trung chủ yếu là tuyến TPHCM với gần 1.000 chuyến.

Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giao các bến xe lên kế hoạch phục vụ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời chỉ đạo các bộ phận quản lý và điều hành thực hiện nghiêm việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong bến. Bến xe sẽ kiên quyết không cho xuất bến những xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chủ phương tiện uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích cũng như kiểm soát từng xe không để khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn quy định.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sở đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, bến xe, bến tàu chuẩn bị chu đáo nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ. Các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách phải bố trí phương tiện vận chuyển dự phòng, kịp thời điều động giải tỏa hành khách, hàng hóa trên các phương tiện chở quá tải bị phát hiện và xử lý.

Đối với các đơn vị vận tải, Sở GTVT yêu cầu chuẩn bị đủ, bảo đảm phương tiện chất lượng khi tham gia vận chuyển khách trên các tuyến. Đơn vị vận tải nhắc nhở đội ngũ lái xe, thuyền trưởng, nhân viên phục vụ trên xe, tàu, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Bình Thuận dự kiến đón hơn 45.000 lượt khách Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dự kiến trong những ngày nghỉ lễ 2/9, Bình Thuận đón trên 45.000 lượt du khách. Do đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để sẵn sàng đón khách, khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Khảo sát của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong hai ngày 1-2/9, công suất phòng của các khách sạn, resort có chất lượng tiêu chuẩn 3-4 sao tại Phan Thiết, Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi đạt từ 90-95%. Dù nhu cầu đặt phòng tăng cao nhưng giá phòng chỉ tăng khoảng 10%. Bình Thuận cũng đảm bảo thông suốt đường dây nóng 02523608222 và 02523810801 tại các khu du lịch, điểm tham quan, khu mua sắm, ẩm thực, giải trí để sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch khi đến với Bình Thuận.