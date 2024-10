Ba mẹ cùng con săn học bổng 100% 'Chuẩn Thụy Sĩ tại Phú Quốc - Ngành quản trị khách sạn'

Ngành du lịch và khách sạn đang phát triển mạnh mẽ, và việc đầu tư vào giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng cao không chỉ mở ra cơ hội cho người học mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiểu rõ điều này, Hotel Academy Việt Nam tự hào giới thiệu chương trình học bổng toàn phần “Nâng Tầm Tương Lai Việt” – mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành Quản trị du lịch khách sạn chuẩn Thuỵ Sĩ.

Ngành khách sạn: Top 10 nghề nghiệp hot nhất trong 05 năm tới

Theo thống kê từ Vietnamworks, quản trị khách sạn sẽ là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong 5 năm tới, đặc biệt ở các vị trí cấp cao. Điều này đến từ sự phát triển nhanh chóng của du lịch và nhu cầu cao về dịch vụ khách sạn chất lượng. Để đáp ứng xu thế này, một lực lượng lao động được đào tạo bài bản, có tay nghề cao là vô cùng cần thiết.

Với tầm nhìn tiên phong đưa các chương trình đào tạo hàng đầu thế giới về Việt Nam, Hotel Academy Việt Nam tự hào giới thiệu chương trình đào tạo VET by EHL – từ tổ chức giáo dục quản trị khách sạn số 1 thế giới, École hôtelière de Lausanne (EHL), với hơn 130 năm kinh nghiệm. Chương trình này sẽ giúp giới trẻ Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với lực lượng lao động quốc tế.

Chương trình đào tạo chuẩn VET by EHL: Đẳng cấp Thuỵ Sĩ tại Việt Nam

Hotel Academy Việt Nam áp dụng chương trình đào tạo VET by EHL (Vocational Education and Training), một mô hình giáo dục kết hợp lý thuyết và thực hành, đã được triển khai trên toàn cầu. Đây là mô hình giáo dục nghề nghiệp vượt trội trong lĩnh vực quản trị khách sạn. Điểm nổi bật của VET by EHL là sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Hotel Academy Việt Nam còn đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất hiện đại, không gian học tập tiện nghi và đội ngũ giảng viên đạt chuẩn VET by EHL, giúp học viên được theo sát từ cấp độ sơ cấp đến cao cấp. Điều này tạo nên một nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực khách sạn.

Cơ hội vàng dành cho học sinh từ 16 tuổi yêu thích du lịch

Chương trình học bổng “Nâng Tầm Tương Lai Việt” là cơ hội quý báu cho các học sinh từ 16 tuổi có đam mê với ngành du lịch và khách sạn. Với chương trình này, các em không chỉ được học trong môi trường giáo dục chất lượng cao tại thiên đường du lịch Phú Quốc, mà còn được tiếp cận kiến thức quốc tế từ EHL.

Chương trình học bổng còn giúp học viên thực hành tại những khách sạn hàng đầu như JW Marriott, Vinpearl, Intercontinental... Đây là những cơ hội tuyệt vời để học viên trải nghiệm thực tế, từ đó phát triển các kỹ năng giao tiếp, quản lý và làm việc nhóm, những yếu tố quan trọng trong sự nghiệp tương lai.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ trung cấp nghề do VET by EHL cấp, có giá trị toàn cầu. Điều này mở ra cơ hội không chỉ tại Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới, nơi ngành du lịch và khách sạn phát triển mạnh mẽ.

Học bổng 100%: Bệ phóng sự nghiệp toàn diện

Chương trình học bổng “Nâng Tầm Tương Lai Việt” mang lại cho các bạn trẻ đam mê ngành du lịch khách sạn một bệ phóng sự nghiệp hoàn hảo. Với học bổng 100% học phí và sinh hoạt phí, học viên sẽ có cơ hội học tập mà không phải lo lắng về tài chính. Hơn nữa, chương trình còn cam kết đảm bảo việc làm trong 03 năm sau khi tốt nghiệp, giúp học viên tự tin về tương lai nghề nghiệp.

Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được khuyến khích trở thành những đại sứ cho tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và chuyên nghiệp – những giá trị cốt lõi giúp các bạn thành công không chỉ trong sự nghiệp cá nhân mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của ngành du lịch khách sạn Việt Nam.

Thông tin chi tiết về học bổng và cách đăng ký

Để biết thêm chi tiết về chương trình học bổng toàn phần “Nâng Tầm Tương Lai Việt” và quy trình đăng ký, bạn có thể truy cập vào website của Hotel Academy Việt Nam: https://hotelacademy.vn/vi/20-suat-hoc-bong-toan-phan-nang-tam-tuong-lai-viet.

Chương trình học bổng này không chỉ là cơ hội học tập miễn phí mà còn là bước ngoặt cho sự nghiệp của các bạn trẻ yêu thích ngành du lịch khách sạn. Với nền giáo dục chuẩn Thuỵ Sĩ, môi trường học tập đẳng cấp và những cơ hội việc làm hấp dẫn, chương trình học bổng “Nâng Tầm Tương Lai Việt” hứa hẹn sẽ là hành trang vững chắc cho thế hệ nhân lực mới của ngành du lịch khách sạn Việt Nam.

Hãy nhanh tay đăng ký và trở thành người tiên phong trên con đường chinh phục tương lai trong lĩnh vực khách sạn đẳng cấp quốc tế!