Ba dự án ở Bình Dương bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra có sai phạm gì?

TPO - Tại kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2019 của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra nhiều sai phạm tại 3 khu đất/dự án ở tỉnh Bình Dương.

Vi phạm nhiều luật

Theo đó, trên khu đất 96.251,5m2 (số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP Dĩ An), TTCP kết luận, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298,8m đất của 3 hộ dân, giao Công ty TNHH Phát triển nhà Xe lửa Dĩ An, thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại nhưng không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đấu giá là vi phạm Luật đất đai 2003.

Khi xác định tiền sử dụng đất, các Sở, ngành tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá tính thời gian thực hiện dự án 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư dẫn đến giảm tiền sử dụng đất 14,734 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định cho phép Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng là không đúng đối tượng, vi phạm Luật Quản lý thuế.

Về quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An, TTCP cho rằng, UBND thị xã Dĩ An phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ là không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án còn vi phạm: Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11; có dấu hiệu lừa đảo khách hàng; việc góp vốn thực hiện dự án không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Nguy cơ thất thoát vốn góp của khách hàng

Tại khu đất 64.050m2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), cơ quan thanh tra cho biết, việc phê duyệt quy hoạch… điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất không đúng quy định Luật Đất đai 2013.

Trong khi đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cũng vi phạm Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ; vi phạm quy định Luật Đất đai 2013; nguy cơ thất thu ngân sách số tiền rất lớn.

Việc chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư cũng vi phạm Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với khu đất 47.882,8m2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), theo TTCP, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2016 thị xã Dĩ An là không phù hợp.

Việc giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; nhiều sai phạm trước đây từ được chính quyền địa phương xử phạt hành chính, song chủ đầu tư chưa khắc phục.

Đáng chú ý, tại khu đất trên tính đến 2021, vì nhiều sai phạm UBND tỉnh Bình Dương chưa cấp phép thực hiện dự án, nhưng chủ đầu tư vẫn giữ hơn 191 tỷ đồng tiền huy động vốn của khách hàng. Số tiền này không thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán, nguy cơ thất thoát vốn góp của khách hàng.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Tổng TTCP đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ điều tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật tại ba khu đất/dự án nêu trên.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, Sở, ban ngành, đơn vị liên quan qua các thời kỳ.

Với UBND tỉnh Bình Dương, TTCP cho rằng, việc các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An (diện tích 96.251,5m2) điều chỉnh từ 3 thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm hơn 14,7 tỷ đồng.

Do đó, ngoài thực hiện theo kết luận xử lý của cơ quan điều tra, trước mắt UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, truy thu tiền sử dụng đất theo thời gian thực hiện dự án là 3 năm; Cục Thuế tỉnh truy thu tiền sử dụng đất chậm nộp đối với Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An theo quy định của Luật Quản lý thuế.