Ba cú phản đòn ấn tượng

TPO - Ngô Cẩn Ngôn nhờ "Mặc vũ vân gian" thoát khỏi tình trạng xuống dốc suốt 6 năm. Lý Mộng đảo ngược danh tiếng.

Theo Sohu, năm 2024 thị trường phim ảnh của Trung Quốc bị đánh giá là bết bát ngưng trệ. Thời kỳ ảm đảm kéo dài, khán giả không mặn mà với việc thưởng thức các bộ phim truyền hình khiến cho lượt xem sụt giảm, nhiều dự án có chi phí đầu tư cao, được kỳ vọng lại thất bại.

Ngược lại, năm 2024 chứng kiến sự thành công của các dự án nhỏ, có vốn đầu tư vừa phải nhưng chất lượng tốt. Do đó, nhiều ngôi sao hạng B đã có màn lột xác ấn tượng, sự tăng trưởng danh tiếng bất ngờ. Trong đó phải kể đến Mạnh Tử Nghĩa với Cửu trọng tử, Ngô Cẩn Ngôn và Lý Mộng trong Mặc vũ vân gian.

Mạnh Tử Nghĩa hưởng lợi lớn

Theo Sohu, hiện tại bộ phim Cửu trọng tử do Mạnh Tử Nghĩa đóng chính đang khuấy đảo màn ảnh. Phim được đánh giá có cảnh quay đẹp, nội dung cuốn hút. Trong đó, nữ chính Đậu Chiêu do Mạnh Tử Nghĩa đóng có cơ hội sống lại để làm lại cuộc đời. Vai diễn của cô được so sánh với Minh Lan do đàn chị Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vì có nhiều nét tương đồng.

Theo Sohu, thực tế diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa trong Cửu trọng tử không xuất sắc, nhưng cô là ngôi sao lớn nhất của phim, là người được giới thiệu tên đầu tiên, do đó thành tích của phim trước hết thuộc về Mạnh Tử Nghĩa. Đồng thời điểm mạnh của nữ diễn viên là ngoại hình đẹp, yểu điệu quyến rũ và hợp đóng phim cổ trang, khả năng tạo tương tác với bạn diễn cũng tốt.

Trước đó, Mạnh Tử Nghĩa cũng tạo được ấn tượng trong các phim như Trần tình lệnh, Luận anh hùng ai xứng anh hùng, Thế giới kiếm hiệp Kim Dung... Nhưng trong các dự án này cô chỉ đóng vai phụ. Cửu trọng tử là vai nữ chính có sức nặng đầu tiên của Mạnh Tử Nghĩa, phim thành công giúp danh tiếng của cô thăng hạng.

Mặt khác, trước đó Mạnh Tử Nghĩa thường xuyên dính scandal về nhân cách. Nữ diễn viên bị chê khi cãi lại đạo diễn, tự trang điểm cho bản thân đẹp hơn. Nhưng với thành công mới, Mạnh Tử Nghĩa được khán giả yêu quý và tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ.

"Mặc vũ vân gian" cứu vớt sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn

Năm 2018, nhờ tác phẩm cổ trang cung đấu Diên Hi công lược, biên kịch Vu Chính thành công nâng đỡ gà cưng Ngô Cẩn Ngôn từ diễn viên không ai biết thành ngôi sao nổi danh khắp châu Á. Tuy nhiên, scandal thái độ ngôi sao và diễn xuất tệ đã kéo Ngô Cẩn Ngôn từ trên những đám mây xuống mặt đất, thậm chí là xuống vực sâu.

Sau Diên Hi công lược, Vu Chính tiếp tục lăng xê Ngô Cẩn Ngôn trong các dự án khác như Phượng Tù Hoàng, Hạo Lan truyện, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Em là đáp án của anh, Nữ hoàng mặc cả của tôi, Thượng thực, Truyền gia, Triều Ca... nhưng phim thất bại liên tiếp.

Cũng vì vậy, từ năm 2021, Ngô Cẩn Ngôn ít nhận được vai diễn hơn. Cô không có phim đóng nhiều tháng. Thậm chí, trong phần giới thiệu diễn viên của công ty vào tháng 1/2023, Ngô Cẩn Ngôn vốn là nhất tỷ (chị cả, người có quyền lực nhất) đã bị đàn em Bạch Lộc vượt qua.

Tuy nhiên, vào mùa hè năm nay, Mặc vũ vân gian phát sóng đạt được những thành tích rất ấn tượng, là phim phá 10.000 đơn vị nhiệt độ trên Youku nhanh nhất năm 2024. Chỉ số truyền thông của Ngô Cẩn Ngôn đứng đầu vượt qua cả đàn chị Dương Mịch, theo thống kê của trang Vlinkage.

Hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn được coi là sao nữ thích hợp nhất cho dòng phim báo thù. Với hai tác phẩm Diên Hi công lược và Mặc vũ vân gian, dù Ngô Cẩn Ngôn ở ẩn sinh con, cô cũng không bị hạ thấp danh tiếng, địa vị mà có những nhà sản xuất sẵn sàng dừng dự án chờ cô trở lại.

Lý Mộng có cơ hội đổi đời

Lý Mộng sinh năm 1992 với gia cảnh giàu có. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô được đánh giá là có gương mặt điện ảnh, vẻ đẹp bí ẩn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đáng ra phải có tương lai nghệ thuật tươi sáng nhưng lại bị hủy bởi tính cách hống hách, hay giở thói ngôi sao của mình.

Nữ diễn viên từng bị đạo diễn, diễn viên kỳ cựu Trương Gia Dịch đuổi khỏi đoàn phim, bị bắt gặp hình ảnh cãi nhau với đạo diễn trên phim trường hay có những câu chuyện tiêu cực làm hủy hoại hình ảnh.

Chính vì vậy, dù tài năng, sự nghiệp của Lý Mộng vẫn lận đận. Phải đến năm 2024, cô mới có cơ hội làm lại cuộc đời nhờ vai diễn công chúa Uyển Nhi trong Mặc vũ vân gian. Nhân vật này có quá khứ đau khổ, phải đi làm con tin ở nước ngoài, chịu đủ sự nhục nhã vì vậy tính tình cổ quái, nửa điên nửa dại. Uyển Nhi ác độc nhưng vẫn khiến khán giả thương cảm.

Chỉ trong phân đoạn ngắn, Lý Mộng đã thể hiện được sự độc ác, ích kỷ, điên loạn của nhân vật trưởng công chúa Uyển Nhi. Cách diễn của cô được đánh giá là tự nhiên, cuốn hút, khiến người xem muốn tìm hiểu sâu hơn về nhân vật. Sau khi phim lên sóng các từ khóa liên quan tới Lý Mộng và nhân vật trưởng công chúa liên tục chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng Hot search của Weibo. Nhờ đó, Lý Mộng có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp.

Bên cạnh Mặc vũ vân gian, năm 2024, Lý Mộng cũng có phim Uyên Ương Lâu: Kinh hồn trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử dòng phim kinh dị.