ASEAN-GCC quan ngại về diễn biến ở dải Gaza, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hành vi sử dụng vũ lực và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu.

Ngày 20/10, tại Riyadh, Ả-rập Xê-út đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC. Đây là lần đầu tiên các Lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với Lãnh đạo các nước Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực

Tại hội nghị các nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1990, dựa trên nền tảng những mối liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời trải qua hàng thế kỷ giữa hai khu vực.

Các nước nhấn mạnh cần chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững, kết nối, hợp tác biển, an ninh năng lượng, lương thực, công nghiệp Halal, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, du lịch, hợp tác lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu…

Trước những khó khăn phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, thượng tôn pháp luật, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc của nhau, chung tay giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đóng góp hiệu quả cho hoà bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững.

Các nước khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước UNCLOS 1982.

Các nước bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại dải Gaza, lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực nhằm vào dân thường, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, nối lại đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho Tiến trình hòa bình Trung Đông, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân.

Phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, ASEAN và GCC cần tăng cường hợp tác đa phương, hỗ trợ nhau để phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hành vi sử dụng vũ lực và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh chỉ có thương lượng và đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hoà bình, đạt giải pháp hai nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới là con đường duy nhất để mang lại nền hòa bình bền vững, lâu dài cho Trung Đông và tất cả các bên.

Về định hướng quan hệ ASEAN và GCC, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tạo thuận lợi hơn nữa để kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính, là động lực kết nối hai khu vực, bổ trợ cho nhau cùng phát triển, cùng thắng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác vì mục tiêu phát triển xanh và bền vững hơn.

Để làm điều đó, Thủ tướng cho rằng cần tạo điều kiện cho các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp các nước GCC mở rộng hơn nữa đầu tư kinh doanh tại ASEAN, hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ của các nước ASEAN xuất hiện nhiều hơn tại Vùng Vịnh. Bên cạnh đó, cần ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi năng lượng...

Theo đó, Thủ tướng đề nghị cần thúc đẩy ba kết nối: Một là kết nối con người, văn hóa, lao động; hai là kết nối thương mại, đầu tư, du lịch; ba là kết nối hạ tầng, thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh cần nhanh chóng thể chế hóa hợp tác ASEAN-GCC bằng các cơ chế hợp tác thường xuyên, thực chất, hiệu quả trên từng lĩnh vực cụ thể.

Hội nghị thông qua Tuyên bố chung, phản ánh những kết quả trao đổi của Lãnh đạo Cấp cao và đề ra các định hướng phát triển hơn nữa quan hệ ASEAN-GCC trong thời gian tới.