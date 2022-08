Apax Leaders gọi tên các ‘anh hùng nhí’ trong lễ vinh danh vượt không gian

Cuối tuần vừa qua, Apax Leaders đã tôn vinh những tấm gương học sinh xuất sắc trong Lễ Vinh danh 2022 - The Hero In You, sau khi các em đã tạo nên những phép màu có thật trong suốt thời gian học tập đầy thách thức vừa qua.

Người hùng trong mỗi chúng ta

Đúng như chủ đề “The Hero In You”, buổi livestream Lễ Vinh danh ngày 28/8/2022 của Apax Leaders (đơn vị thành viên của Tập đoàn Giáo dục Egroup) đã truyền tải thông điệp: Luôn có một anh hùng trong mỗi người. Không cần phải sở hữu những sức mạnh to lớn, mỗi chúng ta chính là người hùng nếu biết hy sinh, dám chấp nhận thử thách, đương đầu với khó khăn và vượt qua giới hạn của bản thân.

3 năm đại dịch đã tạo ra một sự thay đổi lớn với nhân loại và tác động không nhỏ tới việc học tập và rèn luyện của các bạn học sinh Việt Nam. Việc học phải chuyển sang hình thức online. Bên ngoài, bầu không khí nghẹt thở và u ám với những tin tức dồn dập về đại dịch, về cách ly hứa hẹn một tương lai bất định phía trước… Nhưng chính thời điểm này, phẩm chất chủ động và làm chủ tình thế của các thầy cô và học sinh Apax Leaders đã được thể hiện.

Dù không thể đến các trung tâm, mỗi ngày hơn 1.000 lớp học online chất lượng của Apax Leaders vẫn luôn được tổ chức đầy đủ. Cả thầy cô lẫn học sinh Apax vẫn luôn giữ vững sự quyết tâm trong giảng dạy và học tập để cùng nắm tay nhau vững bước vượt qua khó khăn, đảm bảo rằng chất lượng giáo dục của Apax Leaders vẫn luôn dẫn đầu.

Tôn vinh những “anh hùng nhí”

Lễ Vinh danh 2022 - The Hero In You của Apax Leaders được tổ chức online với với ý tưởng sân khấu là không gian vũ trụ mang nhiều ý nghĩa. Hai chương trình học đáng chú ý nhất của Apax là Orbit (quỹ đạo) và Galaxy (thiên hà) gợi mở ra không gian vũ trụ bao la đang chờ đợi các em khám phá, và một sự kiện trực tuyến cũng gợi nhớ về quãng thời gian khó quên khi các em học sinh có những tiết học “vượt không gian” qua màn hình máy tính, điện thoại.

Mở đầu buổi livestream Lễ Vinh danh là minigame gồm những câu hỏi gợi mở về các anh hùng Việt Nam và thế giới. Đây vừa là những vị anh hùng, vừa là những nhà lãnh tài ba mà qua đó ban tổ chức muốn truyền cảm hứng tới các em học sinh, cho thấy phương châm giáo dục “Học tiếng Anh với tâm thế lãnh đạo” của Apax Leaders.

Sau phần khởi động thu hút đông đảo sự tham gia của khán giả, Lễ Vinh danh 2022 - The Hero In You đã chúc mừng những cá nhân học sinh nổi bật nhất trong năm qua, xướng tên và chiếu hình ảnh đầy tự hào của từng em lên màn hình, qua đó tạo thêm động lực học tập giúp các em gặt hái thêm nhiều thành tích cao hơn nữa trong hành trình chinh phục tiếng Anh.

Các em học sinh Apax Leaders không cần có siêu năng lực, không cần những tấm áo choàng để trở thành anh hùng. Bởi các em đã thể hiện bản lĩnh của những anh hùng với tâm thế của người lãnh đạo để vượt lên trên những khó khăn trong quá trình học tập. Lễ Vinh danh cũng không quên tri ân các thầy cô và quý phụ huynh, bởi họ cũng chính là những người hùng đã hết lòng giúp đỡ các con hoàn thành tốt việc học tập.

Đại diện cho các thầy cô cùng cán bộ nhân viên của Apax Leaders, Thạc sỹ - Giám đốc Học thuật Lê Thị Thu Huyền cảm thấy tự hào vì các em học sinh đã thể hiện được tinh thần của nhà lãnh đạo và phẩm chất người hùng trong mỗi người. Nhờ đó, các học sinh Apax đã đứng vững trước những thay đổi không ngừng nghỉ của thế giới.

Phẩm chất lãnh đạo, tính cách anh hùng của học sinh Apax Leaders không chỉ mới được hình thành và thể hiện trong quãng thời gian đại dịch, mà những phẩm chất, bản lĩnh ấy vốn đã được xây dựng và truyền cảm hứng từ những thế hệ đi trước.

Trong 7 năm phát triển, Apax Leaders đã sản sinh ra nhiều lứa học sinh xuất chúng. Trong số đó có thể kể đến Mai Chí Công, ca sĩ từng gây ra hiện tượng tại chương trình The Voice Kids 2014. Với tư cách là cựu học sinh Apax, Chí Công đã gửi tặng các quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh trong buổi livestream ca khúc The Nights, gửi gắm những lời chúc, lời động viên để các em học sinh vững bước trên con đường tương lai.

Tiếp nối những thế hệ đi trước, các học sinh hiện tại của Apax vẫn luôn thể hiện mình là những nhà lãnh đạo tương lai. Một trong hai người dẫn chương trình của Lễ Vinh danh chính là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (biệt danh Bống Chè Bưởi), cô bé từng gọi vốn thành công trong chương trình Thương vụ bạc tỷ, hiện đang là học sinh tại Apax Leaders. Hay nhỏ tuổi hơn là Nguyễn Quang Bình, một trong những học sinh Apax được vinh danh, là thần đồng từng làm mưa làm gió tại cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam 2020.

Cả Bảo Ngọc và Quang Bình đều tin tưởng rằng luôn tồn tại một người anh hùng trong mỗi chúng ta, để từ đó các học sinh Apax Leaders có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn đến từ bên ngoài hay thách thức đến từ nội tâm của chính mỗi con người.

Sự trở lại mạnh mẽ của Apax Leaders

Kết thúc Lễ Vinh danh dành cho các “anh hùng nhí”, ca khúc truyền thống Beyond The Limits của Apax Leaders được vang lên truyền tải thông điệp về một tương lai tươi sáng của những nhà lãnh đạo tương lai. Bên cạnh Lễ Vinh danh 2022 - The Hero In You, thời gian gần đây Apax Leaders cũng đã tổ chức những sự kiện đáng chú ý như khóa hè Summer Camp 2022, rất nhiều những chuyến outing của các trung tâm Apax, hay mới nhất là các cuộc thi tiếng Anh trẻ em A Summer To Remember của khu vực miền Nam và khu vực Hà Nội.

Những hoạt động này là dấu hiệu cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau đại dịch của Apax Leaders trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, đem đến cho trẻ em Việt Nam môi trường giáo toàn diện với tâm thế của người dẫn đầu. Chắc chắn sắp tới Apax sẽ có thêm nhiều sự kiện đáng nhớ tương tự Lễ Vinh danh để đồng hành với các em học sinh trên cả nước.