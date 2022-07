Tập đoàn Egroup đầu tư và kiên định với chiến lược Mượn-Giành-Dẫn trong lĩnh vực giáo dục

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup. Từ khi được dẫn dắt bởi Shark Thủy, Tập đoàn Egroup đầu tư đa dạng và phát triển mạnh mẽ với hệ sinh thái toàn diện gồm nhiều lĩnh vực đầu tư đa dạng. Tuy vậy, đơn vị này khẳng định, giáo dục ứng dụng công nghệ cao vẫn đang là lĩnh vực đầu tư chủ chốt.

Tiên phong với giáo dục ứng dụng công nghệ cao

Egroup chính thức tham gia vào lĩnh vực giáo dục từ năm 2008, thời điểm mà các sản phẩm ứng dụng công nghệ trong giáo dục được manh nha phát triển tại thị trường Việt Nam. Với niềm tin: “Tri thức trong thế giới ảo có thể giúp tạo ra các giá trị thật”, các sản phẩm trò chơi của Egroup lúc bấy giờ đã truyền tải giáo dục một cách hiệu quả, được các bộ, ban, ngành và toàn xã hội đánh giá cao.

Nổi bật trong số các sản phẩm giáo dục chất lượng đó là sản phẩm trò chơi giáo dục trực tuyến được Tập đoàn Egroup đầu tư phát triển và cuộc thi “Chinh phục Vũ môn”, từng thu hút gần 5 triệu người dùng và câu lạc bộ “Chinh phục vũ môn” có mặt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Nền tảng này đã và đang tiếp tục được phát triển và ứng dụng rộng rãi vào tổ chức các cuộc thi trực tuyến có sức ảnh hưởng lớn đối với học sinh, sinh viên.

Từ những thành công ban đầu này, Egroup đã tiếp tục được nhiều đối tác lớn uy tín từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc, Canada biết đến và hợp tác đầu tư. Qua đó, Egroup đã cho ra đời nhiều thương hiệu giáo dục ứng dụng công nghệ cao về đào tạo tiếng Anh, giáo dục năng lực tư duy, giáo dục mầm non trước sự đón nhận nồng nhiệt từ đông đảo đối tác và phụ huynh, học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tập đoàn Egroup hiện đang được biết đến là doanh nghiệp đầu tư giáo dục tư thục hàng đầu Việt Nam khi cung cấp các giải pháp giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ mầm non đến trung học phổ thông và cả những đối tượng là sinh viên và người đi làm.

Tạo lập nên hệ sinh thái giáo dục vững chắc

Nhờ tầm nhìn dài hạn, nhất quán với chiến lược “Mượn - Giành - Dẫn”, Tập đoàn Egroup đã sớm thành công trong việc tạo lập nên một hệ sinh thái giáo dục toàn diện và hiện đại.

Không khó để liệt kê tên tuổi các sản phẩm tiếng Anh chất lượng cao trên thị trường hiện nay như: Apax English – Apax Leaders, Englishnow, eKidEnglish… Điểm khác biệt cốt lõi của các sản phẩm này là đều tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ để giúp học viên tiếp thu tiếng Anh một cách chủ động, tự nhiên và hiệu quả nhất.

Egroup còn hợp tác với các đối tác Hàn Quốc đưa mô hình đào tạo năng lực tư duy CMS Edu Hàn Quốc về Việt Nam vào tháng 4/2018. Đến nay, CMS Edu Việt Nam đã có 13 trung tâm, đáp ứng nhu cầu của hàng vạn học sinh theo học trên cả nước.

Ngoài ra, Tập đoàn Egroup đầu tư và phát triển thương hiệu STEAMe GARTEN. Đây là hệ thống mầm non song ngữ đầu tiên áp dụng phương pháp giáo dục STEM và dạy học Dự án vào chương trình đào tạo. STEAMe GARTEN là 1 trong số ít các trường mầm non tại Việt Nam cập nhật xu thế công nghệ 4.0 trong giáo dục mầm non với chương trình Robot Coding - học lập trình cùng Robot Albert thông minh.

Hệ sinh thái giáo dục hàng đầu Egroup còn cung cấp các giải pháp phát triển nguồn nhân lực toàn diện cho doanh nghiệp thông qua Công ty liên doanh NexEdu Việt Nam. Dựa trên hệ thống quản trị đào tạo hiện đại, người học được nâng cao các kỹ năng làm việc và giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác sự tiến bộ của đội ngũ nhân sự… Egroup hiện là đơn vị độc quyền phân phối ngân hàng 2.500 khóa eLearning SkillSoft tại Việt Nam.

Kiên định với chiến lược đầu tư cho thế hệ tương lai

Egroup đang triển khai đồng thời hai mô hình trường liên cấp Firbank Australia và STEAMe SCHOOLS. Firbank Australia là hệ quốc tế có các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông với tiêu chuẩn giáo dục của Firbank Grammar School - một ngôi trường với bề dày lịch sử hơn 100 năm và nằm trong Top hệ thống giáo dục tại Úc ngay tại Việt Nam. Trong khi đó, STEAMe SCHOOLS là hệ thống các trường liên cấp từ tiểu học đến lớp 12, hướng đến mô hình liên cấp song ngữ chất lượng cao, ứng dụng giáo dục STEM hàng đầu Việt Nam.

Mới đây, đại diện Egroup còn khẳng định quyết tâm mang Việt Nam ra thế giới thông qua việc phát triển hệ thống các chương trình đào tạo tiếng Anh online đã được kiểm chứng thành công trong mùa dịch Covid-19. Qua đó, giúp Egroup hiện thực hóa tham vọng phát triển đào tạo tiếng Anh không chỉ tại Việt Nam mà tại các nước không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính như ở các nước Đông Nam Á, Dubai và Nam Phi…

Nhằm tạo cơ sở cho sự kiên định và phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn Egroup đang tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp từ việc bắt tay với các đối tác sở hữu bất động sản để cùng phát triển mạnh mẽ lĩnh vực bất động sản giáo dục. Theo đó, trước mắt, Egroup sẽ xây dựng các dự án nghỉ dưỡng và tích hợp các mô hình trải nghiệm giáo dục tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng này như một tiện ích.

Về lâu dài, Egroup sẽ nghiên cứu xây dựng các khu trải nghiệm giáo dục kết hợp với nghỉ dưỡng, hướng đến phát triển các trường nội trú tại đó, xung quanh sẽ có các biệt thự nghỉ dưỡng dành cho các trường học tổ chức đưa học sinh đến có thể lưu trú, các gia đình đưa con cái đến có thể nghỉ ngơi.

Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, chiến lược của Egroup đầu tư vào bất động sản giáo dục sau khi đã gây dựng thành công hệ sinh thái giáo dục với các sản phẩm lõi của Tập đoàn Egroup là hướng đi mới song cũng là xu thế tất yếu để đảm bảo cho sự bền vững của hoạt động đầu tư giáo dục. Điều này sẽ giúp Egroup “tiến chắc, tiến xa” với mục tiêu gia tăng hơn nữa giá trị tài sản của doanh nghiệp cũng như đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam.