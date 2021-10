Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, miền Trung có mưa to đến rất to

TPO - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nên hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.