Anh 'xả giận' bằng thắng lợi ấn tượng trước Phần Lan

TPO - Đội tuyển Anh vừa tìm lại được cảm giác chiến thắng bằng màn thể hiện sức mạnh trước Phần Lan tại trận đấu vào rạng sáng nay.



Đội tuyển Anh đã nhận thất bại muối mặt trước Hy Lạp. Trong trận gặp đội cuối bảng Phần Lan, họ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, thậm chí một thắng lợi chênh lệch để lấy lại vị thế, đồng thời duy trì cơ hội trở lại với League A.

Anh vẫn dùng những ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của mình như Bellingham, Rice, Kane... Bên kia là một Phần Lan không tên tuổi, toàn thua 3 trận gần nhất. Sự chênh lệch giữa hai đội nhanh chóng được thể hiện bằng lối chơi áp đảo của đội tuyển Anh. Các vị khách không duy trì tốc độ cao nhưng mỗi lần lên bóng đều mang tới nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương. Và phút 18, họ đã mở tỷ số nhờ công Grealish.

Sau bàn thắng này, đã xuất hiện những trục trặc trong cách vận hành của Tam sư. Hàng tiền vệ không cầm bóng tốt và không hỗ trợ hiệu quả cho hàng thủ. Đó là lý do mà Anh đã liên tiếp bị đối phương đe dọa. Rất may là thủ môn của họ, cộng với chút may mắn, đã giúp cho Anh tạm rời sân với lại thế mong manh.



Hiệp 2, Anh tăng cường tấn công để bù đắp cho những sai số ở tuyến phòng ngự. Họ đã tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. Nhưng xen kẽ vẫn có chút lo lắng vì Anh không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự khu vực. Phút 57, Keskinen đi bóng thoải mái bên cánh trái trước khi căng ngang vào cho đồng đội dứt điểm ở cự li gần. May mắn cho Anh khi bóng bay vọt xà ngang trong gang tấc.

Chứng kiến thế trận này, HLV Lee Carsley đã có thay đổi quan trọng. Ông rút hai cầu thủ không hiệu quả là Palmer và Kane ra khỏi sân, đưa Madueke và Watkins vào thế chỗ. Với tốc độ và sự xông xáo của hai cầu thủ này, Anh nhanh chóng mở ra các cơ hội rõ nét hơn. Phút 74, họ nhân đôi cách biệt với pha sút phạt đẳng cấp của Alexander Arnold và đến phút 83, khoảng cách được nới rộng với tình huống băng vào đệm lòng "ngọt lịm" của Rice. Kiến tạo cho anh là Watkins với pha đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang như đặt.

Những phút ít ỏi còn lại, chủ nhà Phần Lan đã có nhiều khoảng trống để tấn công hơn và họ gỡ gạc lại danh dự bằng bằng rút ngắn cách biệt của Hoskonen. Tỷ số trận đấu là 3-1 và Anh đã hoàn tất mục tiêu giành thắng lợi để đua tranh với Hy Lạp.