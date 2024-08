‘Anh trai’ Soobin, Mono khuynh đảo đại nhạc hội chào tân sinh viên

TPO - Màn trình diễn của “anh trai” Soobin và Mono với các bản hit triệu view và hàng loạt ca sĩ tên tuổi khác đã làm khuynh đảo đại nhạc hội chào tân sinh viên tại Hà Nội.

Màn trình diễn Happy Bee 14 tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội tối 8/8 đã thu hút hàng nghìn khán giả trẻ. Đây như mộtmón quà đặc biệt của trường dành cho các bạn tân sinh viên trước thềm năm học mới.

Trong đó, cái tên đang hot ở chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” là Soobin nhận được sự chào đón cuồng nhiệt của các bạn tân sinh viên Hà Nội.

Soobin xuất hiện đầy lịch lãm và để lại ấn tượng sâu đậm với vũ đạo cuốn hút và loạt bản hit, như: “Giá như” phiên bản “Anh trai vượt ngàn chông gai"; ca khúc: Ai mà biết được, Heyyy, BlackJack.

Trong khi đó, ca sĩ Mono “đổ bộ” sân khấu Happy Bee 14 với loạt ca khúc triệu view, như: Em là, Waiting for you. Cũng tại sân khấu này, fan đã gửi tặng bánh kem và bó hoa đặc biệt tặng Mono, kỷ niệm 2 năm anh chàng debut.

Nhạc hội đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc cho tân sinh viên với sự tham gia của nhiều ca sĩ khác như: LowG mang phong cách hip hop trẻ trung, quán quân “The Mask Singer” Anh Tú; Mỹ Mỹ; rapper quán quân của “Rap Việt” DOUBLE 2T góp giọng với những tác phẩm quen thuộc của anh là: À Lôi, Theo anh về bản, Người miền núi chất.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra phần trình diễn của các nữ sinh trong màu áo đồng phục, áo dài và áo dạ hội. Tại đây, cô gái Đoàn Thị Bích Loan đã trở thành Nữ sinh thanh lịch FPT Polytechnic 2024. Cô sẽ là gương mặt đại diện của nhà trường trong nhiều hoạt động sắp tới.

Đại nhạc hội chào mừng tân sinh viên do FPT Polytechnic tổ chức 5 show diễn ở 5 tỉnh/thành khác nhau, bao gồm: Cần Thơ (1/8), TPHCM (4/8), Hà Nội (8/8), Đà Nẵng (11/8), Tây Nguyên (25/8). Khác với mọi năm, Happy Bee 14 năm nay có concept mới lạ, hiện đại mang tên "Beauty and the Beat" (nét đẹp thanh xuân và âm nhạc sôi động).