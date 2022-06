Ảnh hưởng bão số 1, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa rất to

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 1 nối với rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và vùng hội tụ trên cao phát triển mạnh nên ngày và đêm nay (30/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Nguyễn Trọng Quân