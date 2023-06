Anh gửi máy bay không người lái Tekever AR3 tới Ukraine

TPO - Ukraine sẽ nhận được máy bay không người lái (UAV) Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự quốc tế do Anh dẫn đầu.

Bộ Quốc phòng Anh vài ngày trước đã thông báo về đợt cung cấp thiết bị quân sự đầu tiên cho Ukraine, bắt đầu từ tháng 7 này. Thiết bị này được tài trợ bởi Quỹ quốc tế cho Ukraine (IFU) do Vương quốc Anh thành lập vào mùa hè năm 2022.

Việc cung cấp thiết bị của quỹ được tài trợ bởi Vương quốc Anh, Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Litva và Thụy Điển.

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 14/6, Ukraine sẽ nhận được các máy bay Malloy T150 do công ty Malloy Aeronautics của Anh sản xuất, UAV DeltaQuad Pro VTOL do công ty DeltaQuad của Hà Lan sản xuất, và UAV Astero ISR từ Nordic Wing của Đan Mạch.

Ngoài ra, đoạn video cũng đề cập đến hai mô hình máy bay không xác định. Theo các chuyên gia quân sự nhận định, đây là hai biến thể của Tekever AR3 UAV. Một loại cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, loại còn lại được phóng bằng máy phóng.

Ngay sau đó, người phát ngôn của công ty Bồ Đào Nha đã lên tiếng xác nhận thông tin này: "Vâng, hệ thống Tekever AR3 của chúng tôi được mô tả trong video do Bộ Quốc Phòng Vương quốc Anh trình chiếu".

Giám đốc điều hành và là người sáng lập của Tekever, Ricardo Mendes cho biết thêm: "Công ty rất tự hào được hỗ trợ Ukraine và cảm ơn Bộ Quốc phòng cũng như IFU của Vương quốc Anh đã cho phép chúng tôi đóng góp một phần vào quỹ hỗ trợ."

Tekever AR3 là một máy bay không người lái nhỏ được thiết kế để cung cấp khả năng giám sát trên không, đất liền và trên biển. Ở phiên bản tiêu chuẩn, nó có thể ở trên không tới 8 giờ, có thể tăng lên 16 giờ khi phóng từ máy phóng.

Máy bay có sải cánh 3,5 m; chiều dài 1,9 m và trọng lượng 25 kg có khả năng mang trọng tải lên tới 4 kg. Tekever AR3 có thể bay với tốc độ 75-90 km/h, trần bay 3.600 m và phạm vi kết nối đạt 100 km.

