Angelina Jolie đệ đơn tố Brad Pitt bóp cổ, đánh vào mặt con

TPO - Trong tài liệu mới nhất gửi lên tòa án, Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt bạo hành cô và các con trên chuyến bay vào tháng 9/2016.

Daily Mail đưa tin Angelina Jolie đã đệ đơn lên tòa án vào ngày 4/10 liên quan đến cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 6 năm với Brad Pitt. Trong tài liệu mới cung cấp, nữ diễn viên 47 tuổi một lần nữa cáo buộc chồng cũ bạo hành cô và các con trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ vào tháng 9/2016.

Angelina khẳng định cuộc hôn nhân của cô và Brad kết thúc vào ngày diễn ra chuyến bay “định mệnh”, 14/9/2016.

“Trong suốt chuyến bay dài, Pitt đã lạm dụng thể chất và tinh thần đối với Jolie và các con của họ, lúc đó đang ở độ tuổi từ 8 đến 15. Sau chuyến bay đó, vì hạnh phúc của gia đình, Jolie quyết định đệ đơn ly hôn”, tài liệu tuyên bố.

Theo tài liệu, Pitt đã căng thẳng với một người con trước khi đến sân bay. Trên máy bay tư nhân, khi Jolie hỏi chuyện gì đã xảy ra, tài tử sinh năm 1963 chỉ trích cô quá đề cao bọn trẻ và tấn công cô bằng lời nói.

Khoảng 90 phút sau đó, Pitt tiếp tục gây sự với Jolie. Brad Pitt bị tố kéo Angelina Jolie vào phòng tắm rồi la hét. Pitt còn nắm đầu, vai Jolie lắc mạnh trước khi đẩy cô vào tường. Bà mẹ 6 con bị dọa phải ra khỏi phòng tắm khi Pitt đấm liên tục vào trần máy bay.

“Khi cô ấy ra ngoài, một trong những đứa con hỏi ‘Mẹ có ổn không, mẹ?’. Pitt hét lại ‘Không, mẹ không ổn đâu’ và lăng mạ Jolie bằng những lời lẽ xúc phạm”, trích tài liệu.

Angelina Jolie nhấn mạnh Pitt “lao vào” người con lên tiếng bênh vực mẹ. Jolie túm lấy chồng (thời điểm đó) để ngăn cản nhưng Brad ném người, đẩy vợ vào ghế đằng sau khiến đả nữ 7X bị thương ở lưng và khuỷu tay. Lúc này, những đứa trẻ xông đến bảo vệ nhau. Một người con bị Brad bóp cổ và một đứa trẻ khác bị đánh vào mặt. Một số đứa trẻ khóc lóc cầu xin ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood dừng lại. Trong suốt hành trình còn lại của chuyến bay, Jolie và các con “ngồi im thin thít dưới chăn” để tránh cơn thịnh nộ của Brad.

“Không ai dám đi vệ sinh. Pitt thường xuyên xuất hiện từ phía sau máy bay để la hét và chửi bới họ. Tại một thời điểm, anh ta đổ bia vào Jolie. Lúc khác, anh ta đổ bia và rượu đỏ vào bọn trẻ. Sau nhiều giờ căng thẳng, cuối cùng Pitt cũng chìm vào giấc ngủ”, luật sư của Jolie viết.

Khi máy bay hạ cánh, Jolie đánh thức chồng và nói sẽ cùng các con đến khách sạn, không trở về nhà. Brad la hét, ngăn cản vợ con xuống máy bay trong khoảng 20 phút cho đến khi một người con yêu cầu được rời đi. Tuy nhiên, ở ngoài cửa máy bay, Pitt lại bạo hành một người con. Nam diễn viên cũng bị tố nắm lấy, lắc đầu và vai của Jolie khiến một người con cầu xin: “Đừng làm tổn thương mẹ”. Brad để Jolie rời đi nhưng không dừng việc chửi rủa cô.

Những cáo buộc viết trong tài liệu mới gửi tòa án của Jolie tương đồng với thông tin trong đơn kiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) từ một phụ nữ ẩn danh vào tháng 4. Đến tháng 8, nguồn tin của Puck News xác nhận người phụ nữ là ngôi sao Maleficent. Theo tờ Puck News, Jolie không đồng ý với kết luận Brad Pitt không bạo hành gia đình, cho rằng FBI thiếu minh bạch về lý do khép lại cuộc điều tra vào năm 2016.

Ngoài vụ bạo hành, tài liệu mới của Jolie cũng đáp trả vụ kiện hồi tháng 6 do Pitt khởi xướng chống lại cô về việc nữ diễn viên bán cổ phần trong điền trang Château Miraval ở Pháp.

Theo đó, Brad chỉ trích vợ cũ tự ý bán cổ phần trong tài sản chung mà không có sự đồng ý của anh theo thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, Jolie khẳng định đã cho chồng cũ cơ hội mua lại. Nữ đạo diễn cho biết hai người đã đạt được thỏa thuận trị giá 54,5 triệu USD nhưng Pitt sau đó từ chối vì cô tố cáo bạo hành.

Jolie cũng tuyên bố trong đơn mới nộp rằng Pitt yêu cầu cô ký một thỏa thuận bảo mật về việc Pitt lạm dụng thể chất và tinh thần đối với vợ con. Jolie từ chối. Brad Pitt được cho là rất tức giận với Angelina Jolie. Ngày 26/3/2021, đội ngũ pháp lý của Pitt thông báo cho nhóm của Jolie Pitt rút khỏi thỏa thuận Château Miraval. Sang tháng 9/2021, Jolie bán cổ phần tại nhà máy rượu cho tập đoàn đồ uống Nga Stoli.

Luật sư của Angelina Jolie chỉ ra đơn kiện do Brad Pitt đưa ra hồi tháng 6 chủ yếu dựa trên những thỏa thuận miệng, không có văn bản cụ thể. Do đó, Jolie yêu cầu tòa án xác nhận tính không hợp pháp của thỏa thuận phải ưu tiên bán cổ phần của Château Miraval cho Pitt và vụ mua bán với Stoli là hợp lệ.

Đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa phản hồi về tài liệu mới. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với tài tử 6X phản bác với Daily Mail: “Cô ấy tiếp tục viết lại, sửa đổi và tưởng tượng về một sự kiện đã xảy ra 6 năm trước bằng cách thêm thông tin sai sự thật mỗi khi cô ấy không đạt được điều mình muốn. Câu chuyện của cô ấy không ngừng phát triển. Cô đã đã bỏ lỡ cơ hội nói điều này trong phiên tòa xét xử quyền nuôi con dẫn đến việc thẩm phán trao quyền nuôi con 50-50 cho Pitt sau những quan sát và phân tích sâu của các bác sĩ, nhà trị liệu và các chuyên gia khác. Cô ấy và nhóm của mình nói về một thứ từ tháng này qua tháng khác với những thông tin mới và sai lệch”.

Tú Oanh