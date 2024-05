Ana Mandara Đà Lạt mở rộng không gian nghệ thuật cùng triển lãm 'Mây Miền' của họa sĩ Trần Nhật Thăng

Cùng với lễ khai mạc triển lãm “Mây Miền” đầy ấn tượng của họa sĩ Trần Nhật Thăng, khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Đà Lạt đã thành công trong việc phát triển, mở rộng thêm những không gian nghệ thuật độc đáo, dần khẳng định vai trò là một “không gian văn hóa” đặc biệt tại xứ ngàn hoa.

Ngày 05/05/2024, cùng với công ty Cổ phần Đầu tư Nghệ thuật Thảo Nguyên, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa đã tổ chức thành công buổi khai mạc triển lãm tranh đặc biệt với chủ đề “Mây Miền” của họa sĩ Trần Nhật Thăng. Đây là triển lãm cá nhân thứ 16 của họa sĩ, và cũng là triển lãm nghệ thuật thứ 11 được khu nghỉ tổ chức, đánh dấu cột mốc đón lượt khách thứ 10.000 tới tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Ana Mandara Đà Lạt.

Mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật dành cho người yêu Đà Lạt

Bên cạnh phòng trưng bày đẳng cấp mang tên Le Lycée đã được biết đến từ lâu, lần đầu tiên các hoạt động của sự kiện nghệ thuật được tiếp nối liên hoàn với khu sân vườn của nhà hàng Le Petit - một không gian mở đậm chất Pháp ngay trong khuôn viên khu nghỉ.

Đến với Le Lycée, du khách được tự do chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật thuật - là 27 họa phẩm Acrylic vẽ trên toan được đặt tên từ Mây Miền 1 đến Mây Miền 27 mang đậm phong cách riêng của họa sĩ Trần Nhật Thăng. Đây là những sáng tác được anh thực hiện trong quãng thời gian sống tại Vân Hồ (Sơn La), khi mà “Có lần tôi đột nhiên thấy mây ùa vào nhà và trong phút chốc mọi thứ từ có thành không, từ chật hẹp thành mênh mông, ý tưởng cho Mây Miền cũng nảy sinh từ đó” - họa sĩ lý giải cho chủ đề triển lãm lần này. Và Mây Miền của Vân Hồ lần đầu được Trần Nhật Thăng mang đến với công chúng yêu hội họa tại Đà Lạt - thành phố mờ sương với những núi những đồi, có cả sự nhộn nhịp, bình yên giữa thiên nhiên xanh mát.

Nếu như những họa phẩm trong Mây Miền là những nét vẽ phóng khoáng, trong trừu tượng lại thấy được sự tối giản tinh tế, để người xem tự cảm nhận những chiêm nghiệm sự an yên mà tác giả muốn gửi gắm thì không gian ngoài trời tại Le Petit lại là một trải nghiệm mới lạ, lãng mạn và đầy chất thơ. Tại đây, Ana Mandara Đà Lạt đã tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời của 2 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam là pianist Phó An My và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc. Cả hai cùng chơi những bản nhạc lấy cảm hứng từ chính địa điểm sáng tác các tác phẩm trong triển lãm. Đặc biệt hơn, những âm thanh du dương giữa một không gian đậm chất Pháp đã trở thành những điểm chạm cảm xúc lý tưởng, giúp họa sĩ Trần Nhật Thăng thăng hoa và sáng tạo ngay tại Le Petit một tác phẩm nghệ thuật dành tặng riêng cho khu nghỉ.

Bộc bạch những suy nghĩ của mình tại sự kiện, họa sĩ Trần Nhật Thăng không giấu nổi sự xúc động: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được vẽ, được thăng hoa trong không gian này, trong tiếng nhạc và có mọi người - những khán giả, những người tôi yêu mến. Đây không phải là lần đầu tiên tôi khai mạc triển lãm, tôi cũng không ngờ rằng sau nhiều lần như vậy, bây giờ tôi vẫn lại xúc động như thế. Tôi xin tặng bức tranh này cho Ana Mandara Đà Lạt, và tôi không muốn gọi đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp, mà tôi muốn gọi đây là một điểm đến văn hóa. Với những gì các bạn đã và đang làm được, mong rằng các bạn sẽ thành công trong câu chuyện kinh doanh của mình và mang lại cảm xúc cho nhiều người”.

Còn với Giám tuyển của triển lãm, nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng, ông cho rằng mỗi sự kiện văn hóa đều đánh dấu sự trưởng thành, sự phát triển trong đời sống nội tâm của một vùng miền, một xã hội và trong chính đời sống mà chúng ta đang sống. Và việc Ana Mandara Đà Lạt hướng đến thực hiện những dự án nghệ thuật, đã tổ chức hơn 10 triển lãm là một điều rất đáng khích lệ. Ông mong rằng khu nghỉ dưỡng sẽ ngày càng có thể chọn lọc để có thể cộng tác được nhiều hơn, đặc biệt là với giới văn nghệ thuật để có thể tìm ra được những nghệ sĩ phù hợp với đời sống văn hóa Đà Lạt, góp phần giúp nghệ thuật thăng hoa, phát triển hơn ở miền đất này.

Tiếp nối hành trình xây dựng “không gian văn hóa” đặc biệt tại xứ ngàn hoa

Trong những năm trở lại đây, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những người đam mê hội họa, góp phần lan tỏa tinh hoa nghệ thuật, kết nối những người yêu cái đẹp và thúc đẩy cho nền mỹ thuật Việt Nam phát triển.

Bản thân Ana Mandara là một khu nghỉ với quần thể kiến trúc độc đáo, gồm 17 căn biệt thự cổ, gồm 87 phòng nghỉ, ẩn mình giữa đồi thông xanh mướt ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Lặng lẽ và bình yên, ẩn chứa sức hút riêng biệt không thể lẫn với bất kỳ một địa danh nào khác, Ana Mandara Đà Lạt không chỉ là điểm đến hấp dẫn của những kỳ nghỉ dưỡng mà còn là không gian được nhiều nghệ sĩ lựa chọn để tổ chức các hoạt động nghệ thuật.

Gần đây nhất, khu nghỉ được công chúng quan tâm và nhắc đến nhiều hơn khi xuất hiện với những bối cảnh trong veo, gợi nhớ về một Đà Lạt rất thơ trong bộ phim điện ảnh ăn khách - “Mai” của đạo diễn Trấn Thành ra mắt dịp tết 2024. Những căn biệt thự rêu phong cổ kính, những mảng tường vàng, khu vườn xanh mướt dưới nắng trưa, không gian khu spa tinh tế theo phong cách Pháp…, Ana Mandara Đà Lạt đã trở thành “chất liệu điện ảnh” rất riêng, mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả.

Khu nghỉ cùng từng trở thành bối cảnh trong nhiều MV ca nhạc, nơi biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Isaac... Không gian lãng mạn, đậm chất Pháp tại đây cũng từng được nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lựa chọn để tổ chức show diễn thời trang, giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập “Tình Ta Resort 2023”.

Liên tiếp nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn là các nghệ sĩ, giám tuyển và công chúng, khu nghỉ đang ngày khẳng định những bước tiến lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, không chỉ về mặt số lượng mà còn về chất lượng, sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong khâu tổ chức và các hình thức thể hiện, các thể nghiệm mới, khơi nguồn sáng tạo cho các nghệ sĩ. Ana Mandara Đà Lạt cũng cũng đang nỗ lực hơn nữa trong hành trình trở thành điểm đến tin cậy của nghệ sĩ, những người yêu nghệ thuật, góp phần mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng dựa trên những chất liệu độc đáo của riêng mình.

Triển lãm với tựa đề Mây Miền - Trần Nhật Thăng là triển lãm nghệ thuật lần thứ 11 do Ana Ana Mandara Đà Lạt kết hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Nghệ thuật Thảo Nguyên đồng tổ chức diễn ra từ ngày 5/5/2024 đến 30/05/2024. Sự kiện mở cửa tất cả các ngày trong tuần tại khán phòng Le Lycée - Trung tâm nghệ thuật của khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Dalat Resort & Spa (Số 2, Đường Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).