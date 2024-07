Ấn tượng chất sống phong cách Luxury Sky Living thời thượng tại The Beverly Solari

Tái hiện chân thực và sống động một Beverly Hills giàu có và quyến rũ của nước Mỹ, The Beverly Solari của Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) được nhiều người lựa chọn để làm chủ phong cách sống ở một tầm cao mới.

Làm chủ chất sống Mỹ thời thượng

Những ngày gần đây, phân khu The Beverly Solari sôi động hơn hẳn khi quảng trường Golden Eagle - biểu tượng đậm chất Mỹ khai trương và đi vào hoạt động. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến vạn người mê khi mỗi góc nhỏ đều mở ra không gian lý tưởng để cả cư dân và du khách vui chơi, tận hưởng, check-in.

Là một trong những cư dân đầu tiên của The Beverly Solari, chị Nguyễn Thu Trang (40 tuổi) cho biết, từng có cơ hội đến Mỹ công tác và tham quan Beverly Hills xa hoa nổi tiếng, hội tụ giới siêu giàu Mỹ, chị luôn ước ao về một chốn sống như vậy. Bởi thế, khi đến thăm The Beverly Solari và được giới thiệu về dự án, chị đã quyết định đây sẽ là nơi an cư của cả gia đình. Với chị, sự xuất hiện của Golden Eagle tại trái tim của The Beverly Solari đã hoàn thiện không gian sống độc bản dành riêng cho những chủ nhân biết cách tận hưởng cuộc sống.

“Tôi chọn một căn hộ nhìn thẳng ra quảng trường để có thể hàng ngày chiêm ngưỡng biểu tượng kiêu hãnh, đại diện cho tinh thần sống tự do, phóng khoáng”, chị Trang chia sẻ.

Cũng tại The Beverly Solari, chất sống Mỹ tự do phóng khoáng hiện hữu rõ nét qua một loạt tiện ích phong cách nghỉ dưỡng được đo ni, đóng giày cho cư dân tinh hoa yêu văn hóa Mỹ. Đó là đồi Beverly Hills với quần thể cây xanh rộng lớn, tạo ra một nguồn xanh hiếm có tiếp thêm năng lượng cho cư dân mỗi ngày. Đó còn là 3 bể bơi ngoài trời mang 3 phong cách riêng biệt, phố cọ Rodeo, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, vườn California, vườn San Mario, đồi Beverly… Ngoài ra, nội khu dự án còn có sự hiện hữu của không gian vui chơi cho trẻ em, sân Gym ngoài trời, sân yoga... góp phần tạo dựng cho cư dân mọi lứa tuổi một cuộc sống năng động, khoáng đạt trong không gian nhiệt đới đậm chất bờ Tây nước Mỹ.

Ngoài tiện ích nội khu, cư dân The Beverly Solari cũng được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích all-in-one của Vinhomes Grand Park. Trong đó phải kể tới TTTM Vincom Mega Mall sẽ khai trương chính thức vào ngày 20/7 tới. Đây là TTTM đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo chủ đề “Park-in-Mall” độc đáo.

Trước đó, ngày 13/7, sân tập golf 2 tầng 36 slots cũng đã được ra mắt. Trong tương lai rất gần, đại đô thị sẽ có thêm “vũ trụ giải trí” VinWonders với bộ đôi công viên gia đình và công viên nước… mang tới ngàn trải nghiệm vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao cho cư dân The Beverly Solari.

Nâng tầm chất sống Mỹ với phong cách Luxury Sky Living

Trở về Việt Nam sau 10 năm học tập, làm việc trên trên đất Mỹ, anh Nguyễn Anh Quân (35 tuổi) cũng tìm kiếm một nơi sống có nhiều nét tương đồng với nơi anh từng ở trước đây. Và rồi anh chọn căn hộ phong cách Luxury Sky Living ở The Beverly Solari.

Không chỉ làm chủ biểu tượng nước Mỹ từ căn hộ tầng cao, những cư dân như anh Quân còn thu trọn vào tầm mắt thiên nhiên khoáng đạt của sông Đồng Nai hiền hòa, hay cảm nhận nhịp sống náo nhiệt mỗi ngày khi bao quát TTTM Vincom Mega Mall từ trên cao.

Trở vào bên trong, các căn hộ The Beverly Solari đều được thiết kế hiện đại và sang trọng. Với diện tích đa dạng từ căn studio đến 3 phòng ngủ, gia chủ dễ dàng trang trí, sử dụng theo nhu cầu và mục đích riêng. Thiết kế căn hộ linh hoạt, tối ưu diện tích, giúp gia chủ vừa có những khoảng không gian cho nhu cầu riêng tư, vừa làm việc - giải trí - gắn kết cùng thành viên trong gia đình.

Vừa xuống tiền cho căn hộ 3 phòng ngủ tại tiểu khu The Tropical, anh Quân cho biết, cả gia đình đang háo hức chọn ngày đẹp để chuyển nhà. Năm học này, con gái anh sẽ chính thức bước vào lớp 1 Trường liên cấp Vinschool Grand Park.

“Thật may mắn vì đúng lúc chủ đầu tư có chương trình Học bổng Vinschool, vậy là niềm vui được nhân đôi khi gia đình có không gian sống mới, con lại có môi trường học tập chất lượng cao”, anh Quân chia sẻ.

Chương trình Học bổng Vinshool hiện đang được chủ đầu tư áp dụng cho khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari từ nay đến 31/7/2024. Tùy theo loại hình căn hộ mà khách hàng sẽ được tặng từ 1 đến 3 suất học bổng. Mỗi suất tương ứng với việc miễn 100% học phí cho 1 năm học/1 học sinh theo hệ nâng cao (đối với Mầm non) và theo hệ chuẩn (đổi với Cấp 1, 2, 3).

Song song với đó, The Beverly Solari vẫn đang áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn, gồm: hỗ trợ vay tối đa đến 100% giá bán với lãi suất 0% trong 18 tháng; ân hạn nợ gốc lên đến 48 tháng. Nếu lựa chọn vay 80%, khách hàng cũng được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 2 năm. Với phương án thanh toán theo tiến độ, khách mua cũng chỉ phải trả 50% giá trị căn hộ trong 12 tháng.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn bổ sung gói “Hỗ trợ về ở sớm” trước 31/1/2025 với mức chiết khấu 2% giá trị hợp đồng mua bán. Khách hàng là thành viên Vinhomes Elite Club còn được chiết khấu 1% - 1,69% tùy hạng xếp loại.

Ngàn cơ hội đang mở rộng để giúp khách hàng biến “giấc mơ Mỹ” trở thành hiện thực. Bởi sở hữu The Beverly Solari cũng là sở hữu chốn sống giàu sang, tự tay viết tiếp tuyên ngôn làm chủ phong cách sống ở một tầm cao mới.