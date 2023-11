Ăn súp lơ xanh cần lưu ý những điều này kẻo rước bệnh vào thân

TPO - Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều súp lơ xanh hoặc ăn kết hợp với một số thực phẩm kỵ nhau, sẽ mang lại những tác dụng phụ không mong muốn cho sức khỏe.

Lợi ích khi ăn súp lơ xanh

Súp lơ là một trong những loại rau bạn nên ăn thường xuyên vì nó rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của loại rau này.

Súp lơ chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin B1, B2, B3, B5, B6 và B9. Nó cũng chứa vitamin K và axit béo omega-3. Ăn súp lơ bạn cũng có thể bổ sung được kali, protein, vitamin C, mangan và phốtpho.

Súp lơ chứa các chất chống oxy hóa phòng ngừa tổn thương do gốc tự do. Nó cũng chứa các hợp chất có thể giảm thiểu stress oxy hóa.

Súp lơ chứa những hợp chất như thiocynat, giúp gan loại bỏ độc tố. Đây là một loại rau giúp thanh lọc cơ thể.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng súp lơ phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư bàng quang.

Vì súp lơ chứa chất xơ nên nó giúp hệ tiêu hóa làm sạch chất thải. Ngoài ra súp lơ tốt cho hệ tiêu hóa của bạn.

Súp lơ chứa các hợp chất chống viêm. Trên thực tế, những người bị một số bệnh như viêm khớp, viêm ruột, tiểu đường cần ăn súp lơ thường xuyên.

Súp lơ cũng có thể phòng ngừa bệnh tim mạch. Nó có thể giảm thiểu tình trạng viêm của mạch máu và các rối loạn liên quan. Nồng độ Cholesterol LDL “xấu” và Triglyceride cao được biết là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Bông cải xanh có thể đóng một vai trò trong việc cải thiện hai vấn đề này.

Tác hại của súp lơ khi ăn quá nhiều

Súp lơ xanh được xem là “siêu thực phẩm” vì rất giàu chất chống ô xy hóa, có khả năng ngừa ung thư và bệnh tim. Tuy nhiên, khi ăn với số lượng lớn, các chuyên gia cảnh báo súp lơ xanh có thể dẫn đến những tác hại không nhỏ.

Suy tuyến giáp

Trong bông cải xanh có chất thiocyanates, có thể làm cơ thể khó hấp thụ i-ốt. Với những người tuyến giáp từng có vấn đề thì không nên ăn quá nhiều bông cải xanh.

Gây sảy thai

Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho bé nhưng nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai. Cũng giống như súp lơ xanh, nếu ăn quá nhiều súp lơ trắng hàng ngày thì mẹ bầu cũng có nguy cơ sảy thai do hàm lượng lớn vitamin C có trong loại rau này rất cao.

Gây trướng khí đầy bụng

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Góp phần gây ra bệnh gout

Súp lơ được xem như là loại thực phẩm tốt cho cơ thể với hàm lượng dinh dưỡng cao và cung cấp đủ nước. Tuy nhiên, súp lơ lại chứa hàm lượng purin khá cao nên chúng có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout.

Những thực phẩm không nên kết hợp với súp lơ

Dưa chuột

Súp lơ rất giàu vitamin C, dưa chuột lại chứa các enzyme phân hủy vitamin C, vì vậy không nên ăn cùng nhau.

Sữa bò

Ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi

Gan bò

Đồng trong gan bò có thể oxy hóa vitamin C, do đó làm mất giá trị dinh dưỡng trong súp lơ xanh

Gan lợn

Súp lơ xanh rất giàu chất xơ, nếu ăn với gan lợn có chứa đồng, sắt và các khoáng chất khác sẽ làm giảm sự hấp thụ các khoáng chất này của cơ thể

Những người không nên ăn súp lơ xanh

Người đang uống thuốc trị bệnh tim

Nếu tiêu thụ quá nhiều súp lơ những thực phẩm này trong khi dùng thuốc digitalis (còn được gọi là digoxin có nguồn gốc từ thực vật được chiết xuất từ cây mao địa hoàng có tác dụng trong việc chữa bệnh suy tim), nó sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Người đang uống thuốc loãng máu

Không ăn bông cải xanh khi uống thuốc làm loãng máu. Vitamin K được tìm thấy với hàm lượng lớn trong những loại thực phẩm như bông cải xanh. Nếu bạn sử dụng thuốc chứa warfarin làm loãng máu và trong chế độ ăn hôm ấy lại có bông cải xanh đi kèm thì vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân là hàm lượng vitamin K cao có thể làm bất hoạt warfarin, gây nguy cơ tăng đông máu nên cực nguy hiểm cho người bệnh.

Do vậy, khi dùng thuốc làm loãng máu tuyệt đối không ăn những loại thực phẩm như cải xoăn, rau diếp, bông cải xanh và đậu xanh…

Phụ nữ mới mang thai

Khi mới có thai, chị em ăn nhiều súp lơ có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai.

Người bị đau dạ dày

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Người bị bệnh gout

Súp lơ giàu purin, có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout, đặc biệt là súp lơ xanh sẽ khiến bệnh nặng hơn.

Lưu ý khi chế biến và ăn súp lơ

Không nên cắt nhỏ súp lơ rồi mới rửa mà phải rửa trực tiếp dưới vòi nước. Sau đó, ngâm nước muối 5-10 phút vì súp lơ thường có những con sâu hoặc bọ nhỏ lẫn bên trong, ngoài ra nó cũng hay chứa thuốc trừ sâu

Không nên nấu súp lơ quá kỹ vì sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm như các vitamin đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm hay mất tác dụng.

Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên bạn cần lựa chọn thời điểm thích hợp để chọn rau cho đúng vụ và đảm bảo an toàn. Súp lơ xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 cho đến cuối tháng 10 trong khi súp lơ trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 hàng năm.

Dù súp lơ xanh rất bổ dưỡng, nhưng không thể ăn hàng ngày vì sẽ gây ra mất cân bằng dinh dưỡng và dẫn đến nóng trong, gây khó chịu.

Súp lơ rất dễ gây đầy hơi sau khi bị phân giải trong dạ dày và ruột, vì vậy hãy thêm một số gia vị cay như tỏi, hạt tiêu ... khi chế biến.

Súp lơ chứa một lượng nhỏ các chất có thể gây bướu cổ, do đó nên chú ý bổ sung iốt, muối iốt hoặc rong biển khi chế biến hoặc trong chế độ ăn uống.

Để bảo quản có thể bọc súp lơ trong giấy (phun chút nước) hoặc màng bọc thực phẩm, sau đó đặt thẳng đứng vào tủ lạnh. Với cách này có thể bảo quản súp lơ được khoảng 1 tuần.