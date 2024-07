An Nhiên (Lương Thu Trang) hóa điên ở tập cuối 'Trạm cứu hộ trái tim'

TPO - "Trạm cứu hộ trái tim" là phim giờ vàng gây nhiều tranh cãi ở cả kịch bản lẫn diễn xuất. Nhiều người nhận xét nội dung phim bi kịch hóa, mắc nhiều lỗi vụng về. Phim khép lại ở tập 51, lên sóng tối 3/7.

Nhân vật phản diện hóa điên

Trạm cứu hộ trái tim kết thúc ở tập 51. Kết phim được cho là có hậu, hướng đến thông điệp nhân văn. Tuy nhiên, vì chọn hướng giải quyết an toàn, vẹn cả đôi đường cho các nhân vật nên Trạm cứu hộ trái timcó cái kết ít bất ngờ.

Nghĩa (Quang Sự) bán công ty và trả lại Ngân Hà (Hồng Diễm) một khoản tiền lớn. Số còn lại anh sử dụng để mở quỹ từ thiện cho trẻ em. Gia đình Ngân Hà tiếp tục công việc kinh doanh.

Những tập cuối phim cũng là hành trình hoàn lương của Nghĩa sau nhiều năm chìm trong thù hận. Anh cũng bù đắp và chăm sóc cho Gôn (Bảo Nam) và An Nhiên (Lương Thu Trang).

An Nhiên gặp tai nạn nhưng may mắn tỉnh lại sau khi nghe bức thư con trai đọc bên giường bệnh. Cuối phim, An Nhiên lúc quên lúc nhớ, phải vào viện tâm thần điều trị.

Khi Nghĩa đến thăm, An Nhiên nhận ra anh. Nhưng ký ức của cô dừng ở thời điểm cả hai còn đi học. Sự ngây ngô của An Nhiên trước lúc bị cuốn vào kế hoạch trả thù khiến Nghĩa xúc động. Nghĩa quyết tâm ở bên An Nhiên ngay cả khi cô không còn bình thường.

Trong cảnh cuối phim, tổ ấm riêng của Ngân Hà và Mỹ Đình (Thúy Diễm) đều hạnh phúc. An Chi (Tú An) tiếp bước Ngân Hà trong dự án Trạm cứu hộ trái tim, kể nhiều câu chuyện xúc động về hành trình trưởng thành.

Gây tranh cãi từ tập đầu đến tập cuối

Trạm cứu hộ trái tim là một trong những bộ phim giờ vàng gây nhiều tranh cãi ở cả kịch bản lẫn diễn xuất. Nhiều người nhận xét nội dung phim bi kịch hóa, mắc nhiều lỗi vụng về.

Ở những tập cuối, phim liên tiếp có tình tiết làm xấu hình ảnh ngành y như bác sĩ tha hóa, cố tình làm thụ tinh ống nghiệm hỏng, làm giả kết quả siêu âm thai, bỏ dở ca mổ.

Khá nhiều tập phim nhồi nhét nhiều bi kịch, nhưng tập cuối giải quyết mọi thứ chóng vánh. Nhân vật Việt (Trí Đức) làm nhiều chuyện thất đức nhưng tập cuối lại biến mất, không rõ kết cục. Thời lượng chủ yếu của tập cuối chỉ loanh quanh chuyện con cái của Thúy Diễm và một vài cảnh quay nô đùa giữa các gia đình.

Chi tiết Ngân Hà bỗng được bình chọn là "một trong số những phụ nữ Việt Nam góp phần thay đổi thế giới" cũng bị phản ứng vì quá ngô nghê, thừa thãi.

Một số khán giả bình luận: "Phim quá dễ đoán, không khác gì những phim Việt từng chiếu trên sóng giờ vàng. Nhân vật trả thù xong sẽ hóa điên, cảnh cuối phim là đại gia đình nam, nữ chính quây quần, vui đùa", "Kết phim lặp lại tình tiết trong Cả một đời ân oán, nhân vật phản diện cũng bị điên, phải nhập viện tâm thần rồi chồng cũ quay lại chăm sóc"...

Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây là cái kết hợp tình hợp lý cho tất cả nhân vật. An Nhiên độc ác nhưng không đến mức phải trả giá bằng tính mạng, còn nữ chính như thường lệ vẫn có kết cục viên mãn.

Đến cuối, nữ chính là Ngân Hà vẫn mờ nhạt. "Phim nhiều chi tiết viển vông quá. Nhân vật chính không thích tiền, không đấu tranh, lúc nào cũng nhạt nhòa. Ngân Hà tốt bụng, vị tha nhưng quá phi thực tế", một khán giả nhận xét.