Ăn một chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích có thể làm giảm 36 phút tuổi thọ

TPO - Hôm nay, các tỉnh miền Bắc đón đợt mưa dông mới, từ đêm nay, mưa gia tăng với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong khi miền Trung ít mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm mưa so với hôm qua.