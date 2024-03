An Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Chiều 4/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính – Cơ yếu – Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy - Phan Hoàng Vũ giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm tra - nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh An Giang - Khưu Để Dành giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Cao đẳng Y tế An Giang - Trần Công Vinh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế An Giang.

Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh An Giang - Phan Huy Phương giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hiệp - Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Hai - Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

Điều động Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang - Trần Văn Lắm đến Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang cử làm người đại diện 29% phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026), bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Xây lắp An Giang.