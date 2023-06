Ám ảnh 'hung thần xa lộ’ trên tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương

TPO - Xe tải, container… thay đổi kết cấu, chạy lấn làn, vượt đèn tín hiệu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương) không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, còn đe dọa tính mạng người đi đường.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Dương nối từ huyện Bàu Bàng đến TPHCM với chiều dài hơn 60km.

Tuyến Mỹ Phước Tân Vạn đi qua nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương, lưu lượng phương tiện di chuyển mỗi ngày rất đông. Nhiều khu vực trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Người dân ám ảnh mỗi khi đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khi chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tuyến giao thông huyết mạch này.

Những chiếc xe tải, container thay đổi kết cấu thùng không chỉ sai quy định mà còn lấn làn, vượt ẩu, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

“Mỗi khi đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, tôi luôn có cảm giác hồi hộp, thỉnh thoảng nhìn phía sau xem có xe ô tô tải nào lấn làn vượt lên để kịp thời né tránh. Từ nhà đến nơi làm việc, bất đắc dĩ phải đi đường Mỹ Phước Tân Vạn vì không còn sự lựa chọn khác. Thật sự ám ảnh đối với người đi xe máy”, anh Trần Văn Tình (ngụ phường Tân Định, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết.

Là người hành nghề xe ôm, anh Hoàng Bình (ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay, bản thân nhiều lần chứng kiến tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, trong đó không ít vụ do xe tải lấn làn, vượt ẩu. “Làn đường dành cho xe máy luôn bị xe container, xe tải lấn, đẩy người đi xe máy lên vỉa hè”, anh Bình nói.

Anh Bình cũng cho biết thêm, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn có nhiều ngã tư được bố trí làn dành riêng cho xe rẻ trái. Nhiều xe tải, xe container dù đi thẳng vẫn di chuyển xe vào làn rẻ trái rồi dừng chờ mặc dù đèn tín hiệu màu xanh dành cho phương tiện rẻ trái.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm trên các tuyến đường. Tuy nhiên, khi có lực lượng chức năng, tài xế điều khiển rất nghiêm túc đúng làn, đúng tải trọng. Tuy nhiên, khi không có lực lượng kiểm tra kiểm soát thì tài xế điều khiển xe bất chấp.

Trong khi đó, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, Công an tỉnh đang đầu tư dự án lắp đặt hệ thống camera để xử phạt nguội. Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã xử phạt nguội nhiều phương tiện với các lỗi chạy không đúng làn, không đúng tốc độ, vượt đèn tín hiệu.