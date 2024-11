Alphanam Group thắng lớn tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2024

Ngày 15/11/2024, Alphanam Group đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Vietnam Property Awards 2024 – một trong những giải thưởng bất động sản uy tín nhất Việt Nam, với chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng: "Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất" (Best Lifestyle Developer) và "Nhà ở mang thương hiệu tốt nhất" (Best Branded Residential Development) . Thành tựu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của tập đoàn trong việc nâng cao tiêu chuẩn sống và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (PropertyGuru Vietnam Property Awards - VPA) nằm trong khuôn khổ giải thưởng Bất động sản Châu Á (PropertyGuru Asia Property Awards – APA) do PropertyGuru - Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á tổ chức. Đây là giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu khu vực, được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các nhà phát triển, dự án và kiến trúc sư xuất sắc. Với quy trình đánh giá minh bạch, công bằng bởi hội đồng giám khảo quốc tế, giải thưởng hướng đến tôn vinh những đóng góp nổi bật trong ngành bất động sản Việt Nam, từ chất lượng thiết kế, tiện ích đến sự bền vững và tác động xã hội.

Dấu ấn từ Quần thể Mường Hoa Sa Pa

Tạo nên thành công ấn tượng của Alphanam tại Vietnam Property Awards 2024, quần thể Mường Hoa Sa Pa là một kiệt tác kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống. Quần thể nghỉ dưỡng rộng 83 ha, nằm trong lòng thung lũng Mường Hoa – một di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc, mang đậm dấu ấn bản địa nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế và tiện ích. Quần thể không chỉ là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi con người được hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, mà còn là cầu nối quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Sự độc đáo và tinh tế trong thiết kế đã giúp dự án trở thành biểu tượng của phong cách sống mới, mang tính bền vững và lan tỏa những giá trị cộng đồng. Chính vì thế, Alphanam đã được vinh danh với giải thưởng "Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất" (Best Lifestyle Developer), khẳng định tầm nhìn chiến lược của tập đoàn trong việc kiến tạo những không gian sống vượt thời gian và đậm chất văn hóa.

The Residences at InterContinental Sapa – Đỉnh cao chất lượng và giá trị bền vững

Điểm nhấn trong quần thể Mường Hoa Sa Pa, The Residences at InterContinental Sapa là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo. Được thiết kế và vận hành bởi InterContinental Hotels Group (IHG), tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, dự án mang đến những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, nơi các tiêu chuẩn sống vượt ngưỡng 5 sao được thăng hoa cùng văn hóa truyền thống.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cho tầng lớp thượng lưu, The Residences at InterContinental Sapa còn được công nhận là một khoản đầu tư bền vững với thiết kế tinh tế, chất lượng xây dựng vượt trội và khả năng vận hành chuyên nghiệp. Những giá trị độc đáo này đã giúp The Residences at InterContinental Sapa vinh dự đạt giải thưởng "Nhà ở mang thương hiệu tốt nhất" (Best Branded Residential Development) tại Vietnam Property Awards 2024.

Được biết, giải thưởng "Nhà ở mang thương hiệu tốt nhất" (Best Branded Residential Development) tôn vinh các dự án bất động sản hàng hiệu xuất sắc, đánh giá dựa trên các tiêu chí: thiết kế sáng tạo và thẩm mỹ cao, chất lượng xây dựng vượt trội, tiện ích và dịch vụ đẳng cấp quốc tế, vị trí chiến lược cùng giá trị thương hiệu mạnh mẽ. Đây là sự ghi nhận cho những dự án không chỉ mang lại trải nghiệm sống đỉnh cao mà còn nâng tầm giá trị bất động sản khu vực.

Hơn cả một dự án bất động sản, The Residences at InterContinental Sapa thể hiện tầm nhìn của Alphanam trong việc tiên phong kiến tạo những dự án bền vững mang giá trị vượt thời gian. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết lâu dài của tập đoàn trong việc gắn kết vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiêu chuẩn quốc tế vào từng sản phẩm, nâng tầm các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Sa Pa, đưa vùng đất này trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới với hệ thống khách sạn đẳng cấp, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa.

Trước khi đạt được cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2024, Alphanam Group đã ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2018, tập đoàn được vinh danh trong Top 10 Nhà đầu tư và phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam, đồng thời nhận giải thưởng Top các dự án dẫn đầu xu thế do báo Đầu tư bình chọn. Năm 2019, Alphanam tiếp tục khẳng định sự sáng tạo và đột phá khi được trao danh hiệu "Nhà phát triển Bất động sản sáng tạo nhất Việt Nam"tại Dot Property Vietnam Awards. Đặc biệt, năm 2020, tập đoàn đạt giải thưởng "Dự án đáng sống" cho các sản phẩm bất động sản chất lượng, khẳng định sự chỉn chu trong thiết kế và giá trị vượt trội dành cho khách hàng. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Alphanam còn được công nhận trên trường quốc tế khi nhận giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (APPA), thuộc hệ thống International Property Awards – một trong những giải thưởng bất động sản uy tín bậc nhất thế giới.