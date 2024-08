Ai sẽ trở thành nhà vô địch golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng?

Ở bảng nam, ngày thi đấu thứ ba chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số liên tục qua sự cạnh tranh của 3 golfer: Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Uy. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Đức Sơn lấy lại ngôi đầu bảng với tổng thành tích (-2) gậy sau 3 vòng đấu. Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Uy đứng hạng hai đều có tổng thành tích (-1) gậy.

Tại bảng nữ, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng thành tích (-1) gậy. Lê Chúc An đã có một ngày thi đấu an toàn với vòng đấu bogey free, ghi 3 điểm birdie và kết thúc 18 hố cùng điểm (-3). Golfer 13 tuổi - Nguyễn Viết Gia Hân đánh (+3) gậy trong ngày thi đấu thứ ba. Ngô Vĩnh Hòa xếp hạng 3 với tổng điểm (+1) gậy.

Để chuẩn bị Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng, báo Tiền Phong tiếp tục hoàn thiện website với tên miền: golf.tienphong.vn, nhằm giúp cộng đồng golfer, những người yêu thích golf có thể dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng, cũng như các sự kiện và hoạt động bên lề hấp dẫn.

Các golfer tham dự và những người yêu thích bộ môn golf có thể tra cứu thông tin chung về công tác tổ chức giải đấu, điều lệ thi đấu, thành tích thi đấu, bảng xếp hạng thành tích thi đấu Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng.

Mục Chân dung golfer sẽ khắc hoạ rõ nét mỗi golfer tham gia tranh tài với đầy đủ hình ảnh, tên tuổi, ngày sinh, câu lạc bộ, thành tích thi đấu… golf.tienphong.vn có thiết kế thông minh, thân thiện, thích ứng với tất cả các trình duyệt trên máy tính và thiết bị di động, giúp nâng cao khả năng tiếp cận của người dùng.