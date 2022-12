AFF Cup 2022: Hạ Malaysia 3-0, đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh

AFF Cup 2022 Việt Nam vs Malaysia 19h30 27/12 4 giờ trước Trực tiếp Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia FPT: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-malaysia-63aa8cfe09f3f7046ba3e445 VTV: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv5-5.html Youtube FPT: https://www.youtube.com/watch?v=srxpZSSFc4I 1 giờ trước Kết thúc trận đấu! Chiến thắng mãn nhãn nhưng cũng đầy khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Các chàng trai áo đỏ sẽ trở lại ngôi đầu bảng B. 1 giờ trước Hiệp 2 có 5 phút bù giờ! 90': Đội tuyển Việt Nam đang rất gần với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại AFF Cup năm nay. 1 giờ trước Nguy hiểm! 87': Pha lao ra đấm bóng của Văn Lâm. Sau đó là quyết định dứt điểm từ xa của Malaysia vào khung thành trống nhưng không thành. 1 giờ trước Tuyệt vời! 3-0 cho Việt Nam 83': Quang Hải vào sân đã ngay lập tức tạo sự khác biệt. Đường kiến tạo cực kỳ đẳng cấp cho Hoàng Đức thoát xuống ghi bàn. Dấu chấm hết cho Malaysia. 1 giờ trước 'Song' Hải vào sân! 80': Quang Hải và Tuấn Hải vào sân thay cho Tiến Linh và Hoàng Đức. 1 giờ trước Không vàooo! 79': 3 cú dứt điểm liên tiếp của Việt Nam trong tình huống hãm thành Malaysia. Đáng tiếc là bàn thắng thứ 3 vẫn chưa đến. 1 giờ trước Rất nguy hiểm! 76': Pha thi đấu lăn xả của cầu thủ bên phía Malaysia đã ngăn cản Việt Nam có bàn thắng thứ 3. 1 giờ trước 2-0 cho đội tuyển Việt Nam! 64': Quế Ngọc Hải thực hiện quả phạt đền quen thuộc, đánh bại hoàn toàn thủ môn đội bạn. 2-0 cho Việt Nam! 1 giờ trước Thẻ đỏ trực tiếp cho Azmi! 62': Số 2 bên phía Malaysia nhận thẻ đỏ trực tiếp vì thái độ với trọng tài chính. Lợi thế về người của Malaysia đã bị xoá bỏ. 1 giờ trước Phạt đền cho Việt Nam! 59': Việt Nam được hưởng quả phạt đền vào thời điểm rất quan trọng. Cơ hội không thể tốt hơn để nhân đôi cách biệt. 1 giờ trước Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam! 51': Pha chớp thời cơ của Văn Đức sau pha chơi bóng thiếu chắc chắn của Malaysia. HLV Park Hang Seo đã phải ôm đầu tiếc nuối sau pha bóng này. 1 giờ trước Hiệp 2 bắt đầu! Bùi Tiến Dũng vào sân thay cho Thành Chung. 2 giờ trước Những nữ cổ động viên xinh đẹp trên khán đài trận Việt Nam vs Malaysia 2 giờ trước Kết thúc hiệp 1! Hiệp đấu khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. May mắn là chúng ta đã kịp có bàn thắng trước khi phải chơi ở thế mất người. 2 giờ trước Rất nguy hiểm! 45': Pha độc diễn rất ấn tượng của Halim. Rất may là Văn Lâm là người chiến thắng trong tình huống này. 2 giờ trước Hoan hô Văn Lâm! 41': Pha bay người cản phá xuất thần của Đặng Văn Lâm. Phạt góc cho Malaysia. 2 giờ trước Không vàooo! 39': Tình huống phối hợp đá phạt đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt là pha dứt điểm của Hồ Tấn Tài. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Hazmi thì đã có bàn thắng thứ 2 cho Việt Nam. 2 giờ trước Nguyễn Văn Toàn nhận thẻ đỏ! 33': Tình huống vào bóng không đáng có của Văn Toàn đã khiến anh nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Thời gian thi đấu còn rất nhiều và đây sẽ là tổn thất lớn cho tuyển Việt Nam. 2 giờ trước 1-0 cho đội tuyển Việt Nam! 28': Bàn thắng cực kỳ quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. Pha đánh đầu sở trường của Tiến Linh từ đường treo bóng của Hùng Dũng. 2 giờ trước Cầu thủ Việt Nam đang thi đấu có phần chủ quan 27': Từ đầu trận, các cầu thủ áo đỏ để mất bóng trong chân rất nhiều lần vì những pha xử lý thiếu chắc chắn. Đây là điều cần chấn chỉnh ngay lập tức. 2 giờ trước Không vào! 20': Tình huống bóng lộn xộn trước khung thành của Malaysia. Người chạm bóng cuối cùng là Hoàng Đức với cú dứt điểm rất căng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. 2 giờ trước Malaysia đang gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam! 16': Lối đá chủ động của đội bóng mang áo vàng đen đang khiến cho Việt Nam gặp khó khăn. Tốc độ của các cầu thủ Malaysia là rất tốt. 2 giờ trước Hài hước: cầu thủ Malaysia thử cỏ sân Mỹ Đình? 2 giờ trước Rất nguy hiểm! 9': Pha đột phá của Ajmal bên phía cánh phải vào trung lộ. Rất may mắn là tình huống dứt điểm sau đó của số 14 đã hướng lên trời. 2 giờ trước Pha phạm lỗi cần thiết của Quế Ngọc Hải! 6': Tình huống thi đấu thiếu chắc chắn của Việt Nam khiến cho Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi với số 7 Malaysia. Vị trí đá phạt là khá thoáng. 3 giờ trước Malaysia chủ động chơi pressing! 5': Những phút đầu tiên của trận đấu, đội khách chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn đang duy trì tốt nhịp độ thi đấu. 3 giờ trước Trận đấu bắt đầu! Hai đội tiến vào sân làm lễ chào cờ! Việt Nam sẽ là đội hát quốc ca trước, sau đó sẽ là quốc ca Malaysia.

Việt Nam và Malaysia khởi động trước trận đấu

Không khí bên ngoài sân Mỹ Đình

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia

Nhiệt độ lúc này khoảng 20 độ C như người hâm mộ vẫn đang đổ về sân Mỹ Đình

Tối nay 27/12, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022. Lần gần nhất Malaysia đến làm khách ở Hà Nội là trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, nơi Việt Nam thắng tối thiểu 1-0 để lên ngôi vô địch với tổng tỷ số 3-2.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2022 với chiến thắng tưng bừng 6-0 trên sân Lào. Văn Hậu, Hùng Dũng có lần đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Quang Hải gặp một chấn thương nhẹ nhưng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo vì đối thủ của họ trong trận ra quân quá yếu.

Trong khi đó, Malaysia đã có hai chiến thắng sau 2 trận đấu. Họ vất vả vượt qua Myanmar trong trận mở màn nhưng đã thể hiện sức mạnh trước đội tuyển Lào khi được chơi trên sân nhà. Dưới thời HLV Kim Pan-gon, Malaysia đang có những thay đổi tích cực về lối chơi và họ cũng có những cầu thủ nhập tịch chất lượng. Faisal Halim là cái tên mà hàng thủ Việt Nam phải chú ý. Tiền vệ 24 tuổi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 3 bàn thắng cho Malaysia.

Lợi thế của Việt Nam là được thi đấu trên sân nhà và có nhiều ngày nghỉ hơn đối thủ. Trước trận đấu, báo chí Malaysia cũng cho rằng thời tiết gió lạnh ở Hà Nội sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ nước này. Nhưng mấu chốt dẫn đến chiến thắng là màn trình diễn trên sân và 'những lời than vãn' đôi khi là đòn tâm lý hữu hiệu.

So với 4 năm trước, cả Việt Nam và Malaysia đều có nhiều thay đổi. Do đó, hai đội sẽ phải nhập cuộc cẩn thận nếu không muốn trắng tay trong trận đấu bản lề của bảng B. Màn so tài giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc trên băng ghế huấn luyện cũng rất đáng được chờ đợi.