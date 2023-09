95 biển số ô tô đã đấu giá, mới có 7 người nộp tiền

TPO - Sau 4 ngày đấu giá, tổng cộng có 95 biển số ô tô đã được "gõ búa" bán với tổng số tiền lên tới 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 7 người nộp tiền, số với số tiền gần 11 tỷ đồng.

Sáng 26/9, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã tổ chức tọa đàm để trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Cục Cảnh sát giao thông, cho biết, quá trình đấu giá biển số xe ô tô đã diễn ra trong 4 ngày. Sau 4 ngày đấu giá, tổng cộng có 95 biển số ô tô được đưa ra đấu giá, với tổng số tiền dự thu lên tới hơn 133 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới có 7 người nộp tiền, với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Đại tá Nhật cho biết thêm, có một trường hợp đã hoàn thành các thủ tục cấp biển số trúng đấu giá.

Đối với việc thanh toán, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cung cấp thông tin, theo quy định của Luật Dân sự, Luật Đấu giá tài sản, nghị quyết 73 và nghị định 39 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ô tô, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá. Đồng thời cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc (40 triệu đồng).

Theo quy định, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả.

Số tiền được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Đồng thời người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá.