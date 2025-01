90 người thương vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội tắm sông lớn nhất hành tinh

TPO - Các khu vực, tuyến đường vùng trũng, thấp, ven các sông, kênh, rạch ở TPHCM có khả năng bị ngập do triều cường vào chiều nay 30/1 (mùng 2 Tết).

TPO - Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, sáng 30/1 (mùng 2 Tết), thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục se lạnh, có nơi có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22 độ C, các tỉnh thành Miền Đông có nơi dưới 19 độ C.