9 năm tù cho kẻ đốt bạn nhậu vì bị vứt đầu cá

TPO - Bực tức vì bạn nhậu ném mất đồ ăn là đầu cá lóc, Nguyễn Hoàng Minh đuổi nhóm bạn về, nhưng ông N. không chịu về, nên Minh đốt ông N. đến tử vong.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (53 tuổi, ngụ TP. Vĩnh Long) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tháng 10/2024, tại nhà Minh tổ chức nhậu, trong đó có ông M.V.N. (69 tuổi) cùng dự. Khi đang nhậu, ông N. ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc, nên Minh bực tức đuổibạn nhậu về. Tuy nhiên, ông N. không về, nên Minh đốt lá chuối khô, lá cau khô ném vào người ông N., rồi Minh vào nhà đóng cửa trốn.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ven đường, trên người có nhiều vết bỏng nên báo công an và đưa ông N. đi cấp cứu. Do bỏng nặng. ông N. đã tử vong tại bệnh viện. Sau đó, Minh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Minh 9 năm tù giam về tội “Giết người”.