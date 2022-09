6 trải nghiệm hạnh phúc tại đảo thiên đường Hòn Thơm

Nếu Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường du lịch Việt thì Hòn Thơm chính là thiên đường của thiên đường. Bên cạnh vẻ hoàn mỹ của thiên nhiên, Hòn Thơm có nhiều trải nghiệm cuốn hút khiến du khách mê say chẳng muốn rời.

Hòn Thơm là cái tên chẳng thể quen thuộc hơn với các “fan cứng” của Phú Quốc. Ngoài vẻ đẹp trác tuyệt được ví với thiên đường Maldives danh tiếng, Hòn Thơm còn là hòn đảo “triệu niềm vui” với những công trình, trải nghiệm du lịch hấp dẫn từ Sun World Phu Quoc - tổ hợp vui chơi giải trí của Sun Group. Đặc biệt với hành trình “Take me to the Sun” mới nhất tại đây thì dù là ai, du khách đều sẽ tìm thấy cho mình những trải nghiệm hạnh phúc.

1. Bay trên biển trời cùng cáp treo Hòn Thơm

Cáp treo Hòn Thơm là một trong những từ khóa hàng đầu khi nhắc đến du lịch Phú Quốc. 20 phút du hành trên hệ thống cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới đạt kỷ lục Guinness xứng đáng là một trong những trải nghiệm du lịch đáng nhớ nhất đời.

Bay qua qua những hòn đảo hoang sơ, vịnh biển neo đậu hàng trăm tàu thuyền không ngừng thay đổi màu sắc theo ánh mặt trời khiến bất cứ thời điểm nào trong ngày, bạn đều cảm thấy như chạm đến thiên đường.

2. Say trong vũ điệu sôi động

Một đặc sản của Hòn Thơm là các màn vũ điệu sôi động từ những vũ công Nam Mỹ với các show diễn trong ngày và trong “Đêm thiên đường”. Âm nhạc bùng nổ, vũ điệu cuồng nhiệt sẽ đưa bạn phiêu theo không khí mê say của miên man hội hè, rồi bỗng thấy mình trở thành một phần của niềm vui bất tận tự bao giờ.

3. Tận hưởng ẩm thực 3 miền ngon đúng điệu

Tại nhà hàng Coconut Garden trên Hòn Thơm, du khách ngoài thưởng thức hải sản tươi rói còn được ăn thỏa thích ẩm thực 3 miền, với vô vàn món tươi ngon được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu.

Đặc biệt, từ hè năm nay, du khách đến Hòn Thơm khi mua combo "Đêm thiên đường" với vé 700.000 đồng/ người lớn và 350.000 đồng/trẻ em, sẽ được tham dự bữa tối thịnh soạn bên lửa trại cùng các vũ công Nam Mỹ, cùng nhiều món ngon tại nhà hàng Coconut Garden.

4. Tận cùng sảng khoái ở công viên nước Aquatopia

Được World Travel Awards vinh danh là Công viên nước hàng đầu châu Á, Aquatopia Water Park có hơn 20 trò chơi cực đỉnh với cấp độ mạo hiểm tăng dần.

Các trò chơi dẫn khách từ phấn khích tột độ với những cú trượt lắt léo của trò "Xà vương giao chiến", đến cuộc du ngoạn "Long xà nổi giận", hay thử thách cả thể lực lẫn sự khéo léo trong "Phi long cưỡi sóng". Bên cạnh đó là những trải nghiệm êm ái như sông lười xuyên qua những rặng dừa rợp bóng mát.

5. Thám hiểm Làng Exotica kỳ bí

Làng Exotica, điểm đến mới được Sun World Phu Quoc ra mắt đầu năm nay chứa đựng một “hải trình” thú vị chưa từng có.

Mở màn với Mộc Xà Thịnh Nộ - đường tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam. Trong hành trình hơn 2 phút với quãng đường gần 900 m uốn lượn, xoắn ốc liên tục và tốc độ lên tới 80 km/h, du khách trải nghiệm những màn đổ dốc nghẹt thở như rơi tự do.

Thử thách “Mắt đại bàng” - đài quan sát 360 độ (Sky Tower) đầu tiên tại Việt Nam đưa du khách nhẹ nhàng rời mặt đất rồi vút lên tới độ cao 80m, khiến bạn như chạm tay là với đến mây trời. Tại đây, khoang cabin sẽ từ từ xoay theo vòng tròn, chậm rãi đưa bạn nhìn trọn vẹn khung cảnh Hòn Thơm.

Trong thời gian tới, Sun World Phu Quoc tiếp tục ra mắt “Cơn lốc xoáy” để hoàn thiện “hải trình” kỳ thú tại Làng Exotica. Bạn sẽ được chinh phục biển động hung dữ, theo lộ trình ngẫu nhiên của thuyền gondola dọc theo cột buồm bằng thép cao 43m.

6. Vui không giới hạn ở Bãi Trào

Nếu muốn tìm nơi hội tụ những gì tuyệt nhất của một chuyến đi biển như bãi tắm thoai thoải, rặng dừa mát rượi, làn nước xanh ngắt, những trò chơi trên biển... thì Bãi Trào là lựa chọn chính xác nhất. Nơi đây cũng là điểm hẹn của “Đêm thiên đường” – combo trải nghiệm chỉ có ở Hòn Thơm.

Bên cạnh những trải nghiệm nằm trong hành trình Take me to Sun World Phu Quoc, Hòn Thơm còn là điểm đến thú vị với dịch vụ lặn biển bơi cùng cá, ngắm san hô trong chiếc mũ như phi hành gia. Cả một “thành phố san hô dưới đáy biển” được tạo ra để du khách lưu giữ kỷ niệm qua hình ảnh và video.

Với sự đầu tư bài bản và có chiến lược, liên tục nỗ lực hợp tác với những “người khổng lồ” trên khắp thế giới của Sun Group, Hòn Thơm đã và đang đi rất nhanh trên lộ trình trở thành điểm du lịch giải trí hàng đầu, tâm điểm phồn hoa không chỉ của Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên Hòn Thơm nhận được danh xưng “viên ngọc giữa trùng khơi”. Thậm chí nhiều du khách “mách” nhau rằng nếu muốn biết Phú Quốc “chất” cỡ nào thì nhất định phải đến Hòn Thơm. Và viên ngọc quý này vẫn đang không ngừng được “mài giũa” mỗi ngày để trở nên lấp lánh hơn bởi những thương hiệu du lịch - giải trí hàng đầu Việt Nam như Sun World Phu Quoc.