TPHCM lên tiếng về thông tin tăng thêm gần 3.000 biên chế trong năm 2025

TPO - Theo Sở Nội vụ TPHCM, số biên chế vừa qua do UBND thành phố trình và được HĐND thành phố thông qua đúng bằng số biên chế thực tế đang có và đúng số biên chế Trung ương giao cho thành phố trong năm 2025.

Tại Kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa diễn ra, HĐND TPHCM đã thông qua việc bố trí 107.021 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố năm 2025, trong đó có 10.073 cán bộ, công chức (không bao gồm cán bộ, công chức cấp xã).

Khi so sánh số lượng biên chế Trung ương giao cho TPHCM, có ý kiến cho rằng số lượng biên chế cán bộ, công chức của thành phố năm 2025 tăng gần 3.000 biên chế so với giai đoạn 2023 - 2026 (6.777 biên chế) và năm 2024 (7.134 biên chế). Điều này liệu có đi ngược với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang được Trung ương triển khai?.

Thông tin về việc này, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, số biên chế 10.073 cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được TPHCM bố trí năm 2025 đúng với số biên chế Trung ương giao và thực tế cán bộ, công chức cấp huyện trở lên của thành phố, không tăng so với các năm.

Số biên chế chênh lệch không phải do TPHCM sử dụng không đúng hay tăng biên chế mà do yếu tố lịch sử. Từ năm 2023 trở về trước, số biên chế thực tế TPHCM đã cao hơn số biên chế được Trung ương giao (gần 10.000 biên chế có mặt so với 6.777 biên chế được giao, cao hơn gần 3.000 biên chế).

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành quyết định giao biên chế năm 2025, trong đó đã ghi nhận và giao cho khối chính quyền TPHCM số lượng 10.073 biên chế cán bộ, công chức cấp huyện trở lên.

“Số biên chế vừa qua do UBND TPHCM trình và được HĐND thành phố thông qua đúng bằng số biên chế thực tế đang có của TPHCM và đúng số biên chế Trung ương giao cho thành phố trong năm 2025”, ông Nguyễn Bắc Nam khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp bộ máy, biên chế đảm bảo “tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay.