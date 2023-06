6 đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng các Đại học Tốt nhất châu Á (theo THE 2023)

Times Higher Education (THE) vào ngày 22/6/2023 đã công bố Bảng Xếp hạng các Đại học (ĐH) khu vực châu Á năm 2023. Năm nay, Việt Nam có thêm ĐH Huế lọt vào bảng xếp hạng, nâng tổng số các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng châu Á lên 6 trường.

Cụ thể, top 6 các trường đại học của Việt Nam như sau:

1. Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xếp vị trí =86,

2. Trường ĐH Duy Tân, xếp vị trí =106,

3. ĐH Quốc gia Hà Nội, xếp vị trí 351-400,

4. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp vị trí 501-600,

5. ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, xếp vị trí 501-600,

6. ĐH Huế, xếp vị trí 600+.

Tính trên bình diện Việt Nam, so với năm 2022, Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn giữ vị trí đầu bảng tại Việt Nam. Tiếp theo là Trường ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Hà Nội cũng không thay đổi thứ hạng. Riêng có ĐH Bách Khoa Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4, thay thế ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 5 Việt Nam. ĐH Huế mới được xếp hạng nằm ở vị trí thứ 6.

Tính trên bình diện khu vực, bên cạnh ĐH Huế mới lần đầu được xếp hạng thì các đại học còn lại của Việt Nam đều có thứ hạng thấp hơn so với năm 2022. Mặc dù vậy, trừ ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, các trường còn lại đều chỉ số điểm tổng thể tốt hơn so với năm 2022. Điều đó có nghĩa là các đại học Việt Nam đều có cải thiện và tiến bộ so với 2022 nhưng tốc độ cải tiến không bằng đại bộ phận nhiều trường khác ở châu Á. Trong các trường của Việt Nam, ĐH Bách khoa Hà Nội có mức độ cải tiến nhiều nhất so với 2022.

Xếp hạng các đại học tốt nhất Châu Á được quyết định sau khi THE xét bộ tiêu chí với 13 chỉ số thuộc 5 nhóm:

Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng): 30%,

Giảng dạy (môi trường học tập): 25%,

Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu); 30%,

Triển vọng Quốc tế (cán bộ giảng viên, sinh viên và nghiên cứu viên người nước ngoài): 7,5%,

Chuyển giao Tri thức & Công nghệ: 7,5%.

Các đại học Việt Nam ở từng tiêu chí thể hiện như sau:

Ở tiêu chí Nghiên cứu, ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục xếp đầu (19,6) và đây cũng là trường có mức điểm cải thiện nhiều nhất từ 2022 lên 2023 (từ 16,6 lên 19,6).

Ở tiêu chí Trích dẫn, ĐH Quốc gia Hà Nội có mức cải thiện nhiều nhất trong năm qua (từ 41,5 ở 2022 lên 45,9 ở 2023) trong khi ĐH Duy Tân tiếp tục đứng đầu ở tiêu chí này.

Ở tiêu chí Chuyển giao Tri thức & Công nghệ, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục dẫn đầu (43,5) trong khi ĐH Quốc gia Hà Nội là trường có mức cải thiện thiện điểm tốt nhất (từ 36,6 ở 2022 lên 38,9 ở 2023).

Ở tiêu chí Triển vọng Quốc tế, Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn là trường mạnh nhất (58,4) nhưng cũng là trường có mức điểm giảm sâu nhất (từ 62,6 ở 2022 lên 58,4 ở 2023) - tất cả các đại học của Việt Nam đều giảm ở tiêu chí này.

Ở tiêu chí Giảng dạy, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng đầu (21,7) dù có giảm đôi chút so với 2022 trong khi Trường ĐH Duy Tân có mức cải thiện nhiều nhất (từ 15,7 ở 2022 lên 16,9 ở 2023).

Năm 2023, có 669 cơ sở giáo dục thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á được THE xếp hạng, tăng 53 trường so với năm 2022. Nhật Bản một lần nữa vẫn là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong năm nay với 117 trường (giảm 1 trường so với năm 2022) nhưng trong Top 10 thì có đến 4 trường đại học của Trung Quốc và 3 của Hồng Kông.

5 trường đại học Top đầu châu Á giữ vững vị trí từ năm 2021. Trong khi ĐH Thanh Hoa lần thứ 5 liên tiếp giữ vững vị trí số 1 các đại học tốt nhất châu Á thì ĐH Quốc gia Seoul, (Hàn Quốc) rớt khỏi Top 10.

Top 10 trường đại học đứng đầu châu Á cụ thể như sau:

1. ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc

2. ĐH Bắc Kinh, Trung Quốc

3. ĐH Quốc gia Singapore (NUS)

4. ĐH Hồng Kông (HKU)

5. ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore

6. ĐH Trung Văn Hồng Kông

7. ĐH Khoa học & Công nghệ Hồng Kông

8. ĐH Tokyo, Nhật Bản

=9. ĐH Phúc Đán

=9. Đại học Giao thông Thượng Hải

Ở khu vực Đông Nam Á, có 2 trường đại học lọt vào Top 5 đều là của đảo quốc Singapore là ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore. Tuy nhiên, xét về quốc gia ở Đông Nam Á có số lượng trường đại học nằm trong Bảng xếp hạng các Đại học khu vực châu Á năm 2023 thì: Malaysia đứng đầu với 22 trường (tăng 4 trường so với năm 2022), tiếp sau là Thái Lan và Indonesia với 18 trường, Việt Nam có 6 trường (tăng 1 trường so với năm 2022), Philippines có 4 trường (tăng 2 trường so với năm 2022), Singapore có 2 trường, cả Brunei và Campuchia đều có 1 trường.

Bắt đầu xếp hạng các đại học thế giới vào năm 2004, THE là một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng QS Ranking của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds, (Anh Quốc) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) của ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).