9 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới

TPO - Thông tin khí tượng trong 24h qua, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to rải rác tại nhiều khu vực, nền nhiệt hạ cả chục độ C so với thời gian nắng trong ngày. Hình thái dịu mát sau mưa này sẽ duy trì trong ít ngày đầu tuần tới.