5 mẫu smartphone giảm giá mạnh nhất đầu tháng 10

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hầu khắp các nơi trên cả nước đều có mưa rào và dông, trong đó mưa lớn nhất tập trung tại khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế.

TPO - Chỉ trong ít giây ngắn ngủi, con báo đốm đã có thể hạ sát chú cá sấu Caiman ngay dưới dòng sông. Điều này giúp con mèo lớn có một bữa tiệc thịt cá sấu thịnh soạn và đủ để nó no bụng trong vài ngày.

TPO - Do ảnh hưởng của hội tụ gió nên hôm nay (3/10) khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục mưa rào và dông. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.