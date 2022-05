4 vụ án liên quan đến cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

TPO - Khi còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), ông Trần Phương để xảy ra nhiều sai phạm khiến ông 4 lần bị khởi tố, truy tố và xét xử.

Bị khởi tố vụ án thứ 4

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (SN 1959), Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB; Nguyễn Đức Tài (SN 1968), nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á và Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố kết luận sai phạm của ông Bình và các đồng phạm nêu trên. Đây là vụ án thứ 4 ông bị khởi tố vì những sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng DAB.

Được biết, các bị can Phùng Ngọc Khánh và Nguyễn Đức Tài từng hai lần hầu tòa cùng ông Trần Phương Bình trong hai vụ án sai phạm tại DAB làm thất thoát số tiền 3.600 tỷ và 8.751 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là người đứng đầu Công ty cổ phần M&C, hiểu rõ công ty không có khả năng trả nợ cho DAB nên đã bàn bạc với ông Bình thành lập các công ty con để vay tiền DAB gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm tại TP HCM cho rằng, ông Khánh có vai trò đồng phạm với ông Bình trong việc vi phạm quy định về cho vay.

Còn Nguyễn Đức Tài là người thực hiện các yêu cầu của ông Bình cho vay không đúng quy định là đồng phạm tích cực.

Vụ án thất thoát 184 tỷ đồng

Gần đây nhất vào ngày 19/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Ngân hàng DAB có đơn đề nghị hoãn.

Vụ án này, cơ quan truy tố cáo buộc ông Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp bị can Phan Thị Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) vay tiền vì không muốn doanh nghiệp của Mai "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền dẫn đến thất thoát 184 tỷ đồng. Hợp đồng vay vàng khống đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng

Năm 2018, ông Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bản án xác định, ông Bình cấu kết cùng Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.600 tỷ đồng.

Theo đó, ông Trần Phương Bình với vai trò là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB nhưng đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 3.405 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm pháp luật của ông Trần Phương Bình và đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến số tiền 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm số tiền 25.451 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015. Ông được xác định là chủ mưu trong vụ án, chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho DAB.

Vụ án thất thoát hơn 8.751 tỷ đồng

Năm 2020, ông Trần Phương Bình bị tuyên án tù chung thân lần thứ hai. Bản án xác định, trong thời gian từ năm 2007 - 2015, ông với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB cùng cấp dưới và đối tác thông đồng duyệt nhiều khoản vay lên đến hàng ngàn tỷ đồng, với nhiều tài sản bảo đảm là những dự án lớn, nhưng hồ sơ lại trái quy định.

Cụ thể, ông Bình duyệt cho bốn nhóm khách hàng gồm: Công ty Hiệp Phú Gia - TTC, Công ty Đồng Tiến, Công ty cổ phần M&C, Công ty Tân Vạn Hưng, vay không đúng quy định gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 8.751 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.